Fotbalová Sparta v neděli v lize opět ztratila (remíza 0:0 s Jabloncem), ale hlavně ukázala další nepřesvědčivý výkon. Chybí jí síla kolektivu, stabilita, kvůli čemuž o to víc trpí, když jí vypadne například Guélor Kanga. To říká Roman Pivarník, bývalý kouč Bohemians nebo Plzně. „Proto trpí i Nico Stanciu. Podle mého odolný hráč, ale jako by na to byl sám,“ zamýšlí se piešťanský rodák pro iSport Premium.