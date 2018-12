Kapitán Baníku Hrubý: Měli jsme štěstí, ale už jsme to museli zlomit

Překvapilo vás, kolik prostoru jste měl při gólu? Byl jste drahnou chvíli úplně sám.

„Jo. Už při videu jsme viděli, že tyhle akce moc nehlídají. V týdnu jsme to nacvičovali. Jsem rád, že to vyšlo. Viděl jsem, že se mnou nikdo nevybíhá. Převzal jsem si to. Pak jsem se snažil už jen vystřelit.“

Jinak to byl ale těžký zápas, že?

„Musím říct, že ano. Byl to hodně boj o území. Počasí tomu moc nepomohlo, hřiště bylo navíc i zmrzlé. Ale pro oba týmy to bylo stejné. Zápas jsme nezačali dobře, Příbram nás začala dobře presovat, ale zvládli jsme to odkopat, oni se do žádné větší šance nedostali. Ke konci se nám podařilo dát gól, druhý poločas jsme se to snažili dohrát. Ke konci přišla pojistka. Cenné vítězství, jen takhle pokračovat.“

Čím jste se dostali z tlaku?

„Zpřesnili jsme přihrávky. Nekazili jsme jednoduché míče, protože ze začátku jsme tam měli zbytečné ztráty. Pak se nám podařilo pár akcí, dostali jsme se do pár šancí a začali jsme si trochu věřit. Pomohl gól a pak už jsme se utkání snažili kontrolovat.“

Ovšem Příbram měla ve druhé půli několik velkých šancí. Co jste si říkal při té Jana Rezka, kdy netrefil prázdnou bránu?

„Ty jo, ani nevím, jak to trefil. Z metru to dal mimo bránu. Měli jsme samozřejmě trochu štěstí, ale to k tomu patří. V minulých zápasech jsme měli my smůlu, dali jsme třeba tyčku. Teď se štěstí konečně přiklonilo k nám.“

Ulevilo se vám, že jste po třech porážkách zvítězili?

„Určitě. Byl už na nás větší tlak, protože jsme byli ze začátku sezony tak trochu namlsaní. Nečekali jsme tři porážky po sobě, ale to je fotbal, stane se to. Museli jsme to zlomit. Jsem rád, že se nám to povedlo.“

Byli jste z toho nervózní?

„Myslím, že ani ne. Brali jsme to tak, že se stalo. Ale uvědomovali jsme si odpovědnost, že nesmíme podat výkon jako se Slováckem.“