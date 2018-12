Pokažená Panenkova oslava? Mně ji zase zkazil Jablonec, hlásil Rada junior

Video k článku 720p 360p REKLAMA Bohemians - Dukla: Dostál vyprášil z trestňáku rukavice Filipa Rady! VŠECHNA VIDEA ZDE

Nevyčítal vám Antonín Panenka, že jste mu zkazili oslavu sedmdesátin?

„Mně pokazil dvoustý start v lize Jablonec, když mi dal šest gólů. Bohemka aspoň uhrála bod, já tenkrát nic. Byl to vyrovnaný zápas, až na posledních dvacet minut, kdy nás soupeř zatlačil. Možná by si za to Bohemka zasloužila gól, ale my předtím taky. Takže zasloužená remíza.“

Ceníte si tří čistých kont za sebou?

„Defenziva, potažmo celý tým pracuje výborně. Kluci dobře brání a vzadu se nám daří, ale nechci nás moc přechválit, aby to příště třeba nebylo naopak. Zůstáváme nohama na zemi a soustředíme se na další zápas, nic jiného nám v naší situaci nezbývá.“

Ve druhém poločase jste se dlouho nudil, ale na konci jste musel vytáhnout tři čtyři důležité zákroky. Nebyl jste v chladném počasí ztuhlý?

„Nebylo to příjemné, ale hlavně, že nemrzlo. Čekal jsem, že to v prosinci bude horší. Hřiště jsou v pohodě a počasí celkem taky, ještě to není tak strašné. Udržoval jsem se v pohybu, kdyby něco náhodou bylo. A náhodou bylo… (usmívá se) Jsem rád, že jsem to všechno pochytal a pomohl týmu k remíze.“

Napadlo by vás, že po nudném zápase přijde tak bláznivý závěr?

„Holt proti sobě hrály týmy ze spodku tabulky. Každý chtěl vítězství, proto to bylo opatrnější. Na konci se to odšpuntovalo a hrálo se nahoru dolů. Bylo to hektické a náročné na křik, ale zvládli jsme to.“

Kdy vám bylo nejhůř?

„Když Reiter dal na konci dobrý míč před bránu a Filip Hašek si mohl vybrat, kam to pošle. Naštěstí byl ve skluzu a přestřelil. Velká tutovka byly nůžky Dostála, který měl mraky času. Kdyby to uklidil do vinglu, byl bych naštvaný. Naštěstí to tam nespadlo a máme bod.“

Jak vám bylo, když vám v prvním poločase Jan Vodháněl zachytil rozehrávku?

„Zase něco negativního… Podívejte se, my chceme kombinovat. Jasně, mělo to být přesnější, ale takové věci se stávají i velkým gólmanům. Nemělo by se to dít pořád, ale jednou za čas? Ani mi nijak nezatrnulo. Vodháněl si píchnul míč k rohovému praporku a pak jsme to sebrali.“

Potěšilo vás, že vám přišel fandit otec Petr, trenér Jablonce?

„Upřímně, o tom jsem ani nevěděl. Jestli přišel, jsem moc rád. Tentokrát ještě navíc asi pěkně vymrznul, takže klobouk dolů. Díky, tati!“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: Fryšták – M. Dostál, Krch, Šmíd, Bartek – Záviška (72. Reiter), Jindřišek (C), M. Hašek, F. Hašek (81. Koubek), Vodháněl – Nečas (65. Mašek). Hosté: F. Rada – Milošević (C), Ostojić, Raspopovič, Podaný – Bilovský, Bezpalec, Daniel Tetour, D. Souček, Douděra (29. Bezdička, 90. D. Breda) – Djuranović (78. Brandner). Náhradníci Domácí: Valeš, Koubek, Vaníček, Reiter, Mašek, Švec Hosté: Štursa, Chlumecký, Brandner, Breda, Hruška, Bezdička, Kott Karty Hosté: Bezpalec, D. Souček, Daniel Tetour Rozhodčí Jílek – Kotalík, Pečenka Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 3101 diváků

