Vrba: Chorého gól? Pouze světýlko. Petržela byl výrazně lepší

Vyhráli jste 2:0. Jste spokojený?

„Spokojený jsem. V prvním poločase byla naše hra zajímavá, dostávali jsme se do šancí. I v přechodové fázi jsme byli celkem rychlí. Bohužel v druhém poločase nám trochu došly síly vzhledem k náročnému programu. Olomouc začala lépe kombinovat, měla více prostoru, a kdyby dala gól, zápas by se dohrával jinak, než se dohrával.“

Pomohl vám v druhém poločase uklidnit hru střídající Tomáš Hořava?

„Je pravdou, že nám vůbec nevyšel vstup do druhého poločasu. Olomouc nás začala přehrávat. Příchodem Tomáše a trochu i Řezníčka jsme tlak otupili. Byli jsme běhavější a lépe blokovali hru Olomouce.“

Prvně v sezoně se střelecky prosadil Tomáš Chorý. Jak hodnotíte jeho výkon?

„U hrotových útočníků je to vždy o gólech. A když je nedávají, je to špatně. Naše hra je postavená na tom, aby se hrotoví útočníci prosazovali a aby nám zápasy rozhodovali. Proto jsem rád, že se to Tomášovi podařilo a že smůlu protrhl. V minulých zápasech měl také šance. Ať s Příbramí, nebo v Ostravě. Bohužel pro nás hlavně s Příbramí gól nedal.“

Proti Olomouci už ano. Je to pro vás osobně uklidnění, že se na Chorého můžete víc spolehnout?

„Musí to dál potvrzovat. Jeden gól neznamená, že budu klidnější. Až jich dá deset, nebo patnáct, pak to bude v pořádku. Momentálně je to pouze světýlko v tunelu.“

Solidní zápas odehrál Milan Petržela, jehož jste nezatratil po zápase v Moskvě. Jak se s ním pracuje?

„Je fakt, že Milana jsem chtěl ve dvacáté minutě v Moskvě vystřídat. Protože předváděl to, co předváděl. Proti Olomouci byl výrazně lepší a v první půli jsme jeho přičiněním dostávali do rychlých přechodových fází. Bohužel mu pak došly síly a už nebyl tolik aktivní.“

Na čele tabulky jste společně se Slavií ve slušném osmibodovém trháku. Myslíte, že boj o titul se pomalu smrskává na vedoucí dvojici?

„To bych si nedovolil tvrdit. Při systému, kdy se nehraje pouze třicet kol, ale pětatřicet, to je předčasné. Jestli to budeme my nebo Slavia… Čtu noviny, tak vím, že několik mužstev je nespokojených a dělá vše pro to, aby se to na jaře změnilo.“

Zapůsobila na tým pozitivně výhra v Moskvě?

„Především atmosféra v klubu je mnohem lepší, protože máme šance hrát o postup do jarní fáze Evropské ligy. Přiznejme si, že možná právě utkání v Moskvě ovlivnilo dnešní duel s Olomoucí. Hlavně v jeho druhé polovině. Cestovali jsme, bylo to hodně náročné, ale nechci se na to vymlouvat.“

Je pravděpodobné, že některý z marodů zasáhne do zbytku podzimu?

„Možná David Limberský. Ten by měl být fit nejdříve. Má natažený sval, ale víte, jak to se svalovými zraněními je. Někdo říká, že bude zdravý hned, jiný, že bude mimo čtyři týdny. Snad se od příštího týdne zapojí do tréninku.“

SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 2:0. Mistr konečně vyhrál, má pohodlné tři body Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Plzeň - Olomouc: Parádní Čermákovo sólo a gól! Míč si do vlastní sítě srazil Sladký, 2:0! 720p 360p REKLAMA