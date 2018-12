Mladá síla Plzně! Chorý konečně uťal trápení útočníků, ukázal se i Čermák

Jejich dosavadní působení v plzeňském celku mají poměrně stejný scénář.

Oba jsou muži, kteří svůj fotbalový život se západočeským týmem spojují už nějaký pátek, ovšem zatím na trávníku Tomáš Chorý a Aleš Čermák většinou neodváděli stoprocentně to, co by si Pavel Vrba i plzeňští příznivci představovali. Pravda, Čermák už je součástkou lehce osvědčenější, ale do ideálu bylo často daleko. Zkrátka plnohodnotná alternace za kanón značky Krmenčík respektive Daniela Koláře v nejlepších časech se doposud nekonala.

V tomto směru nedělní partie se Sigmou Olomouc lehce poukázala na lepší zítřky.Dílky s názvem Chorý a Čermák byly v první polovině zápasu proti Hanákům klíčovými faktory. Jeden ukončil už vousatou sérii bez ligového gólu, druhý se blýskl třeba pěkným sólem, ale hlavně byl u druhé plzeňské branky, když si jeho nahrávku srazil do vlastní sítě Sladký.

Mladá síla v jinak spíš přestárlé jedenáctce ukázala zač je toho loket. Během první půle přispěla výraznou měrou k vydařené hře Plzně a také zmatkům v obraně Sigmy.

Světýlko v tunelu

Chorý logicky nepotěšil svého bývalého kouče ze Sigmy. „Tím, že měl prsty v obou dvou gólech, tak se dá hodnotit jeho výkon velmi dobře. Byl takový, jak si ho já pamatuji z Olomouce, když byl v top formě. Uhrál spoustu těžkých míčů, pracoval pro mužstvo a zakončil jednu gólovou situaci,“ přemítal nad vystoupením vytáhlého útočníka Václav Jílek.

Trenér plzeňského kádru Pavel Vrba umístil Chorého do základní sestavy již pátý zápas za sebou. Mnoho radosti mu i přes poměrně velké vytížení z posledních týdnů třiadvacetiletý forvard do nedělního odpoledne neudělal. Na trefu v nejvyšší tuzemské soutěži čekal od 12. května, kdy skóroval proti Slovácku. Munici si vystřílel v tu ne úplně nejnutnější chvíli, kterou byl říjnový pohárový mač ve Vyškově, kde se blýskl hned čtyřmi góly. Chorého gólový sklad byl rázem prázdný.

Doplněn byl až nyní. „Jsem rád, že se mu podařilo protrhnout střeleckou smůlu. Už předchozí zápasy měl šance, ať už to bylo s Příbramí nebo Baníkem,“ popisoval Vrba. Dlouhodobou místenku mu na hrotu sestavy mu však jedna trefa nezaručí. „On to hlavně musí potvrdit. Jeden gól není o tom, že bychom měli být úplně v klidu, jako když jich dá deset nebo patnáct. Momentálně je to světýlko v tunelu,“ vyjasnil plzeňský lodivod.

Mizerná produktivita těch, od nichž se gólová nadílka čeká nejvíce, však nepokulhávala jen u Chorého. Jakýkoliv forvard ve službách Plzně neskóroval v lize již od konce srpna, kdy tým ze Štruncových sadů doma zdemoloval i za přispění Krmenčíkova hattricku Mladou Boleslav. „U hrotových útočníků je to vždy gólech, když je nedávají, tak je to špatně. Víte sami, že naše hra je postavena na tom, aby se útočníci prosazovali a zápasy rozhodovali,“ pokračoval plzeňský kouč.

Sám střelec si kýženého gólů velmi cenil. „Za první gól této ligové sezóny jsem samozřejmě rád a doufám, že na to navážu v dalších zápasech,“ řekl Chorý, který chtě nechtě se už poslední ligová kola ocital pod poměrně velkým tlakem. „Když jste v top klubu, tak na vás jakožto útočníka je tlak vyvíjen.

Je třeba si to nepřipouštět, neustále si hledat místo a věřit, že ten gól dám,“ uvedl po zápase odchovanec Sigmy, který je stále se svými bývalými spoluhráči v intenzivním kontaktu. Chorého přínos dle jeho vlastních slov tkví z velké části také v něčem jiném než gólech. „Někteří to možná někdy nevidí, tak černou práci si tam odvedu. Snažím se hrát často zády k bráně, abych pomohl spoluhráčům. Gól je třešnička na dortu. Útočník ale musí dávat góly, to je jednoznačné.“

Coby forvard Olomouce také nestřílel tolik branek „Už když si mě Plzeň vybrala, tak jsem sem putoval se dvěma góly ve statistikách. Moje hra byl zaměřená na to, abych udržel míče a vybojoval hodně faulů. Chci hlavně pomáhat týmu,“ vysvětloval Chorý.

Teď začal plnit roli plnohodnotné alternace za zraněného Michaela Krmenčíka. Nezůstalo tak jen u získávání faulů a udržování míčů.

Efekt pohárová Evropa

Jak bylo naznačeno, první poločas Plzni sednul. Možná zoceleni moskevskou zimou neměli Plzeňáci s lezavým počasím v úvodní půli sebemenší problémy, ba naopak. Po změně stran ale jako by červenomodří vytuhli. „Druhý poločas od nás byl takový ospaloučký,“ popisoval trefně Chorý.

Je dost pravděpodobné, že domácím hráčům se v nohách začínalo ozývat právě úterní utkání Ligy mistrů proti CSKA. Sigma začala Viktorii motat kolem jejího pokutového území, s čímž bylo třeba něco udělat. „Olomouc nás začala přehrávat. Příchodem Tomáš (Hořavy) a i Řezni (Jakub Řezníček) jsme to trochu otupili, dokázali jsme hru soupeře lépe blokovat,“ vykládal po zápase Pavel Vrba.

Hořava nabíral zápasové minuty na úkor Čermáka. Ten toho však za hodinu hry stihnul poměrně dost. Stejně tak Chorý, který střídal o jedenáct minut po svém spoluhráči.

Změny během zápasu byly spíše systémové, než že by lodivoda Viktorie zklamaly individuální výkony. Potenciál dvou fotbalistů, kteří se mají starat o budoucnost klubu, byl zřejmý.

