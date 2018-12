Sparta přestává hrát fotbal, říká Budka. Proč nešel na penaltu Tetteh?

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Slovácko - Sparta 2:1. Bláznivý duel! Hosté nedali dvě penalty, dostali dvě ČK VŠECHNA VIDEA ZDE

Sparta z posledních pěti duelů získala jen pět bodů. Co s ní je?

„Jedná se o dlouhodobý problém. Přijde mi, že zapomněla vyhrávat. Jeden zápas se odehraje v uvozovkách dobře a další dva, tři to vůbec není ono. Osobně jsem se byl podívat na utkání s Jabloncem a už tam to haprovalo. Když v sobotu kopala Sparta penaltu v nastavení, už jsem si i z legrace říkal, že ji stejně nepromění. A jak to dopadlo… Tlak na hráče i na vedení je obrovský, ale zastávám názor, že na takové věci musí být Sparta připravená.“

Jak z toho ven?

„Chytrých hlav je hodně, ale nikdo moc neví, co s tím. Krize trvá už delší čas, nemá cenu si něco nalhávat. Není to tak, jako když měl úpadek Real Madrid, což je sice jiný klub, ale u Sparty se bavíme o delším horizontu. Ani tituly už nesbírá, což bylo dřív normální.“

Ztráta na čelo tabulky se po tomto kole může navýšit už na 12 bodů. Může to znamenat konec nadějí na mistrovský titul?

„To, že ztrácíte několik bodů na prvního, to se dá vždycky nějak smáznout. Když je takhle větší, tak už je to složitější, musíte vyhrávat a Slavia musí ztrácet. Jenže Sparta má nyní problém v tom, že jí to neklape ani na tom hřišti. To si musí vyřešit jako první. Momentálně má v tomto ohledu velmi těžkou pozici.“