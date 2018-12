Dočkala láká návrat: Ve Spartě bylo nejlíp! Vácha v něm vidí lídra

Kapitán české reprezentace strávil letošní rok v barvách Philadelphie, kam zamířil na hostování z čínského klubu Henan Jianye. Ani daleko za mořem ale Spartu sledovat nepřestal, byť podzimní výsledky mu příliš radosti nepřinesly. „Určitě mi není dobře, Sparta mi pořád chybí. Pořád je pro mě důležité, jak hraje a jak se jí daří. Na rozdíl od Slavie a Plzně ani nehraje evropské poháry a přesto má takhle velikou ztrátu,“ prohlásil Dočkal v TIKI-TAKA.

O jeho možném příchodu na Letnou se mluví už několik týdnů, lákalo by jej ale vůbec hrát znovu českou ligu? „Na to je těžké odpovědět… Návrat do české ligy mě láká míň než návrat do Sparty,“ vyjádřil bývalému klubu sympatie. V podobném duchu mluvil už předtím také v upoutávce na pořad, kterou O2 TV zveřejnila na sociálních sítích. „Nejlíp bylo ve Spartě,“ reagoval na dotaz moderátora, jestli se mu lépe hrálo v Číně, nebo v USA.

Jeho bývalý spoluhráč Lukáš Vácha si myslí, že Dočkal by současné Spartě pomohl. Oba se znají od dětství, v minulosti společně působili ve Slavii a pak se znovu potkali na Letné. „Bořek je přirozenej lídr. Stanciu a Kanga mají kvalitu, ale česká liga je specifická. Oni zatím nedorostli do toho, aby ji ovládali stejně jako Bořek. Pozici lídra by zvládal líp,“ podotkl Vácha.

TIKI-TAKA: Co se píše, bývá většinou pravda, tvrdí Dočkal o návratu do Sparty 1080p 720p 360p REKLAMA

Naposledy Pražané zcela selhali v sobotním utkání na Slovácku. Ještě čtvrt hodiny před koncem vedli 1:0, nakonec ale odjeli bez bodů. Po divokém závěru dohrávali v devíti a během zápasu zahodili dvě penalty. Při té první neuspěl Guélor Kanga, druhou poslal v nastavení mimo střídající Mihailo Ristič.

„Někdy se stane, že když hráč nepromění, tak v sobě příště nenajde odvahu, aby to změnil. Na Slovácku to bylo vidět. Hráči se spíš otáčeli a nechali to kopat Mihaila, který odehrál v sezoně jedno utkání a na hřišti byl dvě minuty. Zkušenější se k tomu měli postavit,“ prohlásil Vácha, který dramatické poslední minuty sledoval ze střídačky.

V Kangově případě podle něj bylo jen otázkou času, kdy jej někdo vychytá. „On nemění stranu, kopal čtyři pět penalt a všechny stejně. Zvládal to dobře, teď ale bylo vidět, že gólman udělal krok dopředu a načetl ho,“ řekl nevysoký záložník.

Osmadvacetiletý Gabonec se mnohdy prý do utkání jen těžko dostává. „U něj moc nejsou emoce. Nedá se do zápasu vtáhnout, je to těžké,“ prohodil Vácha. Zároveň ale míní, že případná Kangova spolupráce se Stanciem i Dočkalem by na hřišti mohla fungovat. Je tedy možné, že se často zmiňovaný český lídr do Sparty vrátí? „To nebudu komentovat,“ pousmál se Dočkal otázce. Vzápětí však tajemně dodal: "Co se v Čechách píše, je většinou pravda."