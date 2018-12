SESTŘIH: Zlín - Plzeň 0:2. Favorit rozhodl v úvodu, znovu pálil Chorý

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 3. Chorý, 8. J. Kovařík Sestavy Domácí: S. Dostál – Bačo (84. Železník), P. Buchta, Gajič – Matejov, Podio, Jiráček (C), Bartošák – Hronek, Vyhnal, Li. Holík (79. Jakubov). Hosté: A. Hruška – M. Havel, Pernica, R. Hubník (C), J. Kovařík – M. Petržela (76. Ekpai), Hrošovský, Al. Čermák (81. Hořava), Procházka, J. Kopic – Chorý (89. Jakub Řezníček). Náhradníci Domácí: Šiška, Železník, Balić, Slaměna, Holík, Jakubov, Cedidla Hosté: Kozáčik, Hájek, Hořava, Bucha, Zeman, Ekpai, Řezníček Karty Domácí: Matejov, Jiráček Hosté: M. Petržela Rozhodčí Lerch – Kříž, Myška Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 3472 diváků

Zlín začal defenzivně a Plzeň ho rychle potrestala. Z levé strany poslal míč před branku Kovařík, domácí obrana nechala volného Chorého, který otevřel skóre.

A brzy přišla i pojistka. Po kombinaci Chorého a Čermáka přetáhl Havel míč na druhou stranu vápna, kde zůstal nepokrytý Kovařík a tvrdou střelou svou slabší pravačkou pod břevno překonal brankáře Dostála podruhé.

Zlínu úvodní minuty zápasu vůbec nevycházely a k hlavičce se dostal plzeňský Procházka, Dostál ale tentokrát míč schoval do rukavic. Ve 22. minutě to už mohlo být dokonce o tři branky. Po zaváhání Bača se Plzeň dostala do další nebezpečné šance, jenže Petržela v gólové pozici zlínskou branku přestřelil. Na druhé straně se domácím povedlo alespoň ohrozit Hrušku, když se po standardní situaci dostal k zakončení hlavou Gajič. Brankář Plzně ale pohodlně sebral míč.

SESTŘIH: Zlín - Plzeň 0:2. Mistr zvítězil v suchém triku, zářil Kovařík

Více práce měl Hruška o pár minut později. Bartošákova střela k němu ještě neprošla, ale míč se odrazil k Holíkovi, který z levé strany donutil plzeňského gólmana k zákroku.

Do druhé poloviny Zlín hru více otevřel, vysunul Hronka na hrot k Vyhnalovi a dostal se více do tlaku. Bartošák dobrým centrem z levé strany našel Hronka, který se ale gólové šance zalekl a míč vůbec netrefil. Plzeň také měla svou šanci, Kovaříkův přímý kop však dobře vyrazil Dostál.

Aktivně hrající Bartošák poté pořádně vystrašil plzeňského Hrušku, když natáhl ke střele a brankář Viktorie se musel předvést. Zlín nadále útočil, jenže obrana Plzně zůstala pevná až do závěrečného hvizdu.

Klíčové momenty utkání

Zlín - Plzeň: Kopic připravil střelu pro Hrošovského, ten se s ní vypořádal mizerně

Zlín - Plzeň: Libor Holík si pěkně seběhl a odcentroval, Gajič se unáhlil s hlavičkou

Zlín - Plzeň: Krásná táhlá Bartošákova rána pořádně protáhla Hrušku

Zlín - Plzeň: Petrželův pokus po ťukesu s Kopicem skončil na boční síti

Zlín - Plzeň: Dostál se vymrštil proti Kovaříkově technické ráně

Zlín - Plzeň: Petržela v nadějném úniku, ale zradila ho technika

Zlín - Plzeň: Petrželovi střela z výborné pozice nesedla

Zlín - Plzeň: Kopic se proháčkoval po pravé straně, ale jeho střela byla slabá

Zlín - Plzeň: Přenádherná souhra hostů, Kovařík pravačkou z voleje zvyšuje na 2:0!

Zlín - Plzeň: U Kovaříkova centru byl jako první Chorý a poslal Viktorii do vedení 1:0!

Fotbalisté Plzně v 18. kole první ligy zvítězili 2:0 na hřišti Zlína. Snížila tak ztrátu na vedoucí Slavii na jediný bod, Pražané ale mají sobotní zápas s Mladou Boleslaví k dobru. Plzeň těžila z vydařeného vstupu do zápasu, když už po osmi minutách vedla po gólech Tomáše Chorého a Jana Kovaříka a pak si výhru hlídala.

