V prohře mám prsty já, omlouval se spoluhráčům slovácký Juroška

Jaký to byl zápas?

„Vyrovnaný, ale byla to spíš taková válka. Bohužel jsme brzy dostali gól, měl jsem v tom prsty já. Chci se klukům omluvit, protože jsme prohráli.“





Tím myslíte ten prohraný souboj?

„Jo, byl tam přetažený balon na zadní tyč a já jsem tam byl pozdě. Bylo to vrácené před bránu, kde jsme to nedohráli, a bohužel to bylo 0:1.“





Sigma kopala v 70. minutě po vašem zákroku na Václava Pilaře penaltu. Byla?

„Mně se zdálo, že jsem to prvně trefil přes balon. Nepřipadalo mi to jako penalta, ale musím se na to ještě podívat. Divili se ale i hráči Olomouce...“





Pilař se brání blbě, že?

„Je dopředu šikovný, věděli jsme to. Ale myslím, že moc akcí tam neměli.“





Pak jste tam však v závěru měli ještě zajímavé příležitosti...

„Byly tam dvě nebezpečné situace, když šel Krejda (Jiří Krejčí) nahoru. Zjednodušili jsme to, ale šancí jsme si jinak vypracovali málo. A bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Jeden gól jim na výhru stačil.“





Překvapila vás Olomouc svým složením vzadu? V sestavě měla jen dva klasické obránce.

„Jasně, ale spíš jsme se chtěli soustředit na svou hru. Bohužel se nám to nedařilo jako v těch dvou posledních zápasech. Pod novým trenérem to byl určitě náš nejslabší zápas, musíme zabrat doma s Duklou.“





