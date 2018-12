My chceme Spartu! řvali fanoušci. Pro hráče těžké, uznal i soupeř

Třetí ztráta v řadě, druhá porážka za sebou a opět mdlý výkon. Že se fotbalisté Sparty zmítají v herní i výsledkové krizi, o tom není pochyb. A nyní se proti nim začínají otáčet i vlastní příznivci. Při domácí prohře s Teplicemi vytáhly tribuny do boje proti trenérovi Zdeňku Ščasnému i samotným hráčům. „Byl bych pokrytec, kdybych dělal, že mě to nezajímá. Je to jejich právo a logická reakce,“ řekl kouč sparťanů po utkání.