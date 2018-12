LIGOVÝ INSIDER o Spartě: Hráči jsou jak leklé ryby. Mrtvý tým, říká Jiránek

Pozice sparťanského kouče a zároveň sportovního ředitele Zdeňka Ščasného už není poprvé od jeho návratu na Letnou tak pevná. Hodně napoví sobotní zápas v Příbrami, kterým mužstvo uzavře nepovedený podzim. „Za normálních okolností by Sparta měla takové utkání zvládnout, ale něco mi říká, že v Příbrami prohraje,“ tipuje Jiránek.

Měl by Ščasný zůstat? „V Česku není volný trenér, který by mohl Spartu zvednout,“ říká někdejší reprezentační obránce, kterého ze zápasu proti Teplicím bolely oči. „Neviděl jsem tam žádnou komunikaci, nikdo se nepovzbudí, hráči jsou jako leklé ryby. To mužstvo nemá žádný duch, žádný náboj,“ nebere si servítky Jiránek.

Co ještě Jiránek o Spartě řekl? Podívejte se na nový díl pořadu LIGOVÝ INSIDER.

