Sparta a Hašek: mrtvý bod! Proč jednání stojí a má ještě šanci Slavia?

Sparta se napříč podzimem nijak netají, že chce posílit záložní řadu. V Liberci si vytipovala Petra Ševčíka, ten se však navzdory několika jednáním nakonec rozhodl pro přesun do Slavie. Letenští proto stočili veškerý svůj zájem na Martina Haška mladšího.

Potenciální transfer měl zásadně usnadnit fakt, že rudí disponují právem na zpětný odkup. To je součástí smlouvy, kterou Hašek podepsal v létě roku 2017, kdy přestupoval do Bohemians. V praxi to znamenalo, že si Sparta hráče za předem smluvených podmínek může kdykoli v rámci přestupového období koupit nazpět.

Už začátkem listopadu největší tuzemský klub tuhle doložku aktivoval. Zádrhel ovšem nastal v momentě, kdy obě strany zasedly ke stolu, aby jednaly o smlouvě.