Laštůvka má další nulu: Sbírá je celé mužstvo, ale radši bych měl tři body

Jaký to pro vás byl s Olomoucí zápas?

„Byly tam závary nějaké pro obě mužstva. Myslím, že jsme měli v prvním poločase asi větší šanci, ale remíza je asi spravedlivá. Musíme si hlavně vážit toho, co máme. Třicet čtyři bodů nikdo nečekal. Zase ale nemůžeme spustit ruce a vykašlat se na to, máme nějaké cíle. Teď si odpočineme, věřím, že budeme mít kvalitní zimní přípravu a budeme pokračovat ve sbírání bodů i příští rok.“

Několikrát jste vyběhl mezi své hráče po olomouckých akcích a seřval je. Co se vám nezdálo?

„Některé momenty jsme mohli zahrát líp. Věděli jsme, že Olomouc bude hrát jednoduchý fotbal, má strašně málo bodů. Viděli jsme poslední zápas se Slováckem, kdy to všechno jen nakopávali na útočníky a snažili se to sbírat. Někdy jsme to, řekl bych, docela podcenili.“

Druhý poločas jste začali výborně, měli tlak, rohy, břevno. Pak ale hrozila i Sigma, souhlasíte?

„Chtěli jsme utkání zvládnout, vyhrát, abychom byli hodně nahoře. Mohli jsme klidně skončit třetí. Každý bod se ale počítá. To nás nezavazuje k tomu, abychom jaro nějak vypustili. Chceme hrát dál pro naše skvělé diváky, chceme hrát nahoře a dostat se do nějaké fáze. Abychom se tam udrželi, je to ještě strašně dlouhá cesta.“

Jak se chytá v takové zimě?

„Tak byla zima… Ale myslím, že v Příbrami byla ještě větší. Ale viděli jste, hřiště bylo perfektně připravené, přišlo přes šest tisíc diváků. Na to jaká byla zima, tak super. Navíc jsme poslední zápas podzimu neprohráli, což je pro všechny dobře.“

Co říkáte na tak krátkou zimní pauzu?

„Je to málo. Všechno je narychlo, teď Vánoce a po Novém roce hned příprava, pak letíme do tepla. A hned začíná liga. Nevím… Já bych raději, aby liga končila dřív. Protože fotbal se hraje pro lidi a myslím, že kdyby napadl sníh, tak by těch lidí bylo ještě méně. My jsme výjimka, tady lidi chodí, ale na jiných stadionech jsou ochozy prázdné. A to je škoda. Je to zbytečně roztahané.“

Jak strávíte krátké volno?

„Budu odpočívat, nejsem nejmladší. (usmívá se) Docela se těším, Vánoce si chci užít doma.“

