ZLATÁ PÍŠŤALKA: Kolářův pád? Přihraný, ale šlo o faul | iSport.cz

Podzim ve FORTUNA:LIZE je za námi a do "off season" módu jdou nejenom hráči, ale taky rozhodčí. Poslední mrazivé kolo na českých ligových stadionech zvládli celkem obstojně, i když nikdo úplně nezazářil. Přesvědčiví ale sudí nebyli v zápasech největších favoritů. Proti Plzni se mohla pískat penalta, sudí Berka v zápase Slavie na klíčové momenty potřeboval video, a Příbram by s trochou štěstí taky mohla zahrávat pokutový kop, byť vyhlášený turkmenský letec Mingazov svému pádu přidal. Podívejte se na nový díl Zlaté píšťalky! V článku najdete i kompletní pořadí sudích po ligovém podzimu.