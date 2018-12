Kam s Haškem? Posila může vytlačit Frýdka, Sparta má i druhou variantu | iSport.cz

Sparta ještě před zahájením zimní přípravy přivedla velmi zajímavého hráče. Využila předkupní opce a na Letnou vrátila Martina Haška. Odchovance, který vyzrál pod svým otcem v Bohemians a postupně se stal jedním z nejlépe hodnocených záložníků české FORTUNA:LIGY.

Na Letné si od Haškova návratu hodně slibují. "Martin Hašek prodělal za období, kdy působil v Bohemians, znatelný výkonnostní posun. Velmi dobře zvládá defenzivní i ofenzivní činnosti a je to typologicky hráč, kterého jsme v kádru neměli," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "Věříme, že nejen okamžitě zvýší konkurenci v týmu, ale že se ve Spartě prosadí. Martin bude dalším odchovancem v kádru, přichází do prostředí, ve kterém vyrostl a které dobře zná," dodal.

Trenéři teď musí vymyslet, jak Haška co nejlépe využít a zařadit do základní sestavy. Běhavý středopolař je typický střední záložník. Nebojí se balonu, snaží se hrát a tvořit hru, zároveň dokáže přitvrdit a je úspěšný v soubojích. Na Letné aktuálně uvažují o dvou variantách.

V nejčastěji používaném rozestaverní 4 - 4 - 2 by Hašek mohl připravit o místo typologicky podobného Martina Frýdka, při rozestavení s pěti záložníky by se do letenské zálohy mohli vměstnat oba. 22letého fotbalistu čeká náročná šichta, aby přechod do dospělého týmu svého mateřského klubu zvládl a prosadil se.

"Ve Spartě jsem vyrostl. Hrál jsem tu od devíti let, prošel jsem celou mládeží i B týmem. Chodil jsem sem i na zápasy. Jako malý kluk jsem snil o tom, že si na tomhle stadionu zahraju. Teď se mi to poštěstí," věří si Hašek.

Varianta č. 1

Hašek nahradí Frýdka a rozestavení 4 – 4 – 2 zůstane. Červeně jsou označena jména, na jejichž posty by mohly přijít další posily. Pokud se dotáhne i Dočkalův transfer, Stanciu se může vysunout do útoku místo Pulkraba.

Varianta č. 2

Varianta se zahuštěným středem pole, která bude fungovat s kvalitní stoperskou trojicí. Minimálně jeden střední obránce by na Letnou měl dorazit. Nejčastěji se mluví o Davidu Lischkovi z Jablonce. Frýdek se může vrátit doleva.

