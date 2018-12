Stanciu promluvil: Přestup nezáleží jen na mně, se Spartou chci pohár | iSport.cz

Ač růstem nevelký, byl to on, kdo většinou čněl nad celopodzimní sparťanskou šedí. Nicolae Stanciu. Potenciál historicky nejdražšího hráče české ligy občas zůstal nevyužit, ale stále lze za kreativní a produktivní mozek pražského celku jednoznačně označit právě pětadvacetiletého Rumuna.

V předvánočním klidu spatřila světlo světa pro klub z Letné znepokojivá zpráva. Podle některých zdrojů hrozilo, že jedna z hvězd týmu se nevrátí do Prahy na start zimní přípravy. Kolem Stanciua létaly nabídky ze zahraničních klubů, žádná ale dosud nenabrala konkrétní obrysy a hráč v tuto chvíli nikam neodchází.

Své setrvání na Letné Stanciu potvrdil i nedávném bilančním rozhovoru pro web rumunské fotbalové federace. „Ve Spartě se momentálně cítím velmi dobře. To je věc, která je pro mě ohromně důležitá. Vím, že zde byly různé diskuze, ale přestup nezáleží pouze na mně,“ sdělil diplomaticky drobný záložník.

V české metropoli už působí od ledna, kdy opustil bruselský Anderlecht. „V Praze jsem našel klid, měl jsem mnoho osobních úspěchů. Bohužel naše týmové výkony nesplnily očekávání,“ řekl Stanciu k mizérii, která během posledních měsíců Spartu provázela.

Sparta - Liberec: Stanciova parádní kličkovaná po rohu, sparťané vedou 1:0!

Z páté pozice a ztrátou sedmnácti bodů na první místo se zdá být titul nedosažitelnou metou. To cítí i sám Stanciu. „Se Spartou chci vyhrát MOL Cup, protože šance na titul jsou nyní poměrně malé. V tuto chvíli jsme od první pozice velmi vzdálení,“ uvedl Stanciu.

To ve žlutém rumunském dresu se jednalo o zcela jinou písničku.

„Byl to skvělý rok. Během něho jsme dokázali udržet neporazitelnost, navíc jsem vstřelil dost gólů,“ poznamenal Stanciu, jenž dal za „Trikolóry“ v roce 2018 čtyři branky. „V tomto ohledu jsem skutečně šťastný, protože národní tým pro mě byl, a je, to nejdůležitější,“ dodal kreativní hráč, jehož reprezentace nepoznala porážku v deseti utkáních.

Novoroční přání Stanciua? Opět pevně spojeno s reprezentací. „Nejlepší by bylo na konci roku 2019 slavit kvalifikování se na EURO. To by byl ten nejkrásnější pocit!“ Rumun si ale každý rok přeje hlavně zdraví. Právě pro to, aby byl schopen hájit národní barvy při každičké příležitosti.

