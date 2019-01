Kuzmanovič: Fanoušky chápu, ale Baník je vrchol. Těším se na Baroše | iSport.cz

Jde o docela pikantní přestup, že?

„Je to tak, ale už i dříve chodili hráči z Opavy do Ostravy, takže to není nic nového. Ale vím, že dnes se to bere trochu jinak, že ta rivalita je přece jen větší, ale jsem rád, že jsem mohl do Baníku přestoupit. Klub má bohatou historii a tradici, jsem moc rád, že jsem tady.“

Loni jste hrál s Opavou o postup, nyní na jaře byste měli s Baníkem bojovat o evropské poháry. slušný skok...

„Přesně tak. Osobně to je velká výzva, protože Baník je v tabulce nahoře. Je tam šance hrát Evropu a to by bylo super jak pro mě, tak pro celý mančaft. Samozřejmě, že v Opavě jsem také zažil hezké chvíle a jsem jí moc vděčný za všechno. Byl jsem tam čtyři a půl roku. To je dlouhá doba a už bylo na čase jít jinam. Beru to jako velkou výzvu.“

Hlavní motivací přestupu bylo to, že jste byl už dlouho v Opavě, anebo možnost bojovat s Baníkem o evropské poháry?

„Pro mou kariéru to je krok dopředu. Baník hraje na špici a je tady šance dosáhnout ještě na nějaký úspěch. Ale je pravda, že jsem byl v Opavě už dlouho a že už jsem několik měsíců o odchodu uvažoval. O tom jsme se bavil i s vedením Opavy. Takže oboje dohromady.“

Už s vámi trenér probíral, na kterých postech byste měl hrát, protože kromě stopera a brankáře jste už snad vyzkoušel všechny...

„Doufám, že se mnou nepočítá na stopera... (směje se) To by asi nebylo dobré pro tým, ale samozřejmě půjde o ofenzivní pozice a nahoře už je jedno, jestli jsem úplně na hrotu nebo pod hrotem. Ale spíše by asi mělo jít o podhrot. Uvidíme, ještě bude dlouhá příprava, takže s trenérem to určitě probereme.“

Jste pohodový, veselý, takže s aklimatizací v novém týmu asi nebude problém, že?

„Samozřejmě. Snažím se být veselý, jsem takový od přírody. Teď jsem poprvé viděl kluky, čeká nás ale tvrdá práce, takže těch srand nebude moc. Musíme se dobře nachystat na druhou půlku sezony.“

Jaké bylo přivítání v ostravské kabině?

„Před chvíli jsee přišel, takže jsem se s některými hráči jen pozdravil a hned běžel za vámi na rozhovor. Někteří tady ještě ani nejsou. Popřál jsem jim vše nejlepší do nového roku. Nějaké srandy kolem mého příchodu z Opavy určitě budou, ale těším se na to.

Kdy se zrodil první kontakt?

„Ten byl už v létě, ale to se nepodařilo. Také jsem si chtěl tu ligu zahrát aspoň chvíli za Opavu, když jsem tam byl takovou dobu. Pak to bylo asi nějaký měsíc před koncem roku. Byl jsem pak každý den několik hodin na telefonu, takže mi to trochu narušilo dovolenou, ale to k tomu patří. Jsem rád, jak to dopadlo.“ (usmívá se)

Když jste Opavě na podzim vystřelil výhru nad Mladou Boleslaví, tak už jste věděl, že půjdete do Baníku?

„Tušil jsem to. Ještě ale nebylo nic hotového. Říkal jsem si, že když už by to měl být můj poslední zápas za Opavu, tak aspoň byl parádní. I ten gól.“

Co na váš přestup říkali spoluhráči v Opavě? Stoper Jaroslav Svozil v nedávném rozhovoru pro deník Sport řekl, že přestupy k fotbalu patří a každý by se měl posouvat výš.

„Kluci mi to přejí, jsou to mí kamarádi, se kterými jsem byl dlouho spolu. Samozřejmě nějaké srandičky jsou, že se už těší na odvetu, ale přejí mi to. A já jsem rád, že to chápou ze sportovního hlediska.“

Už jste zaznamenal nějaké reakce fanoušků?

„To už je asi měsíc... Vážím si fanoušků Opavy. Chápu, že jsou naštvaní, nebo většina z nich, ale zase jsem rád za ty, co to chápou. Jsou tam ale i vtipné komentáře na internetu. Však si je taky přečtěte! (směje se) Hlavu si z toho ale nedělám. beru to srandovně. V pohodě.“

A co fandové Baníku?

„Jsem rád, že většina bere pozitivně, že tady přicházím. Stejně jako já věří, že mohu mančaftu pomoct.“

Nebojíte se, co bude s Opavou? Vy jste pryč, Kayamba je pryč...

„Věřím, že Opava zase dobře posílí. Někteří kluci už tam přišli, snad týmu pomůžou. Věřím v záchranu.“

Těšíte se na vzájemný zápas, nebo budou spíš obavy?

„Obavy ne, samozřejmě se těším. Bude to pro mě zajímavý zápas.“

Možná dobře, že se nehraje v Opavě, ne?

„Jako že by se to v Opavě třeba nedohrálo, jo? Při derby to hrozí pokaždé... (směje se) Věřím, že lidi v Opavě jsou vděčni za tu práci, kterou jsem tam odvedl. Nebude nějaký problém.“

Teď to budete mít do práce paradoxně blíž, že?

„Ano, bydlím v Porubě, bude to blíž. První rok jsem bydlel ve Štěpánkovicích, což je vesnice kousek od Opavy. A teď jsem tři a půl roku v Ostravě, takže znám všechno.“

V květnu vám bude třicet let. Jaké máte ještě plány?

„Neplánuju končit, fyzicky se cítím skvěle. Myslím, že jsem v nejlepších letech. Chci s Baníkem dosáhnout co nejvíc. Není mi ještě čtyřicet jako Zavošovi (Pavlu Zavadilovi), který to zvládá skvěle, ale já tak dlouho asi hrát nebudu.“

Ale nastoupit po boku Milana Baroše, to je asi další motivace, ne?

„Musím říct, že tohle mi pořádně ještě ani nedochází. Kromě mojí Crvené zvezdy Bělehrad jsem velkým fanouškem Liverpoolu. Když vyhráli Ligu mistrů, sledoval jsem to a hrozně fandil. Na podzim jsem ho pozoroval, když jsme hráli proti sobě, a teď můžeme hrát spolu. To je paráda.“

Česko vám sedlo, jste tady dlouho. Čím to?

„Je pravda, že jsem tady šest let. Když jste nový, musíte si samozřejmě zvyknout, ale já jsem to neměl zas tak těžké. Čeština je slovanský jazyk, takže ani s tím jsem neměl velký problém. Pak už je to jen o tom, kde hrajete, jak se chytíte a jak vás přijmou lidi. Rok a půl jsem byl v Praze, pak pár měsíců v Sokolově a čtyři a půl roku v Opavě. Vrcholem je Baník. Postupně se pomalu posouvám.“