Trpišovský o přípravě: Matoušek si musí svoje místo vydupat | iSport.cz

Těšíte se na soustředění do tepla?

„Když to tady vidím, tak se těšíme hodně. Klima je tu teď složité, v Edenu máme jedno tréninkové hřiště a starší umělku, takže bychom museli hodně cestovat, využívat Xaverov. Proto jsme se rozhodli pro takový kemp v příjemnějších podmínkách a jsem rád, že nám to bylo umožněno. Jsme rádi, že se stěhujeme jinam, když to tady vidím.“

Jak jste skládali váš zimní plán se dvěma kempy s přihlédnutím ke kratší přípravě? Například Sparta nebo Viktoria Plzeň zvolily jedno delší soustředění…

„Pro nás trenéry je to hodně atypické, setkáváme se s tím poprvé, že liga startuje už osmého, devátého února, navíc my končili až sedmnáctého prosince, takže ta příprava je tomu uzpůsobená. Chtěli jsme zvolit tuhle variantu, aby hráči mohli v Praze strávit pár dní s rodinami, a aby nás v akci viděli i fanoušci.“

Platí, že první soustředění bude kondiční, druhé pak herní?

„Dá se to tak říct, první bude hodně o vytrvalosti a silové složce, bude hodně intenzivního tréninku s míčem, což potřebujeme do naší hry, bude to upravené podle toho, že máme k dispozici pět a půl týdne. Druhé soustředění bude vyloženě o zápasech, o hře.“

Jste rád, že máte posily už hned na začátku přípravy?

„Jsem a hlavně pro kluky je to důležité. Na Olayinkovi a Balutovi bylo vidět, že se připojili k týmu později, to samé u Matouška. Pro hráče je strašně důležité aklimatizovat se v novém klubu, zvyknout si na tréninky, na naše požadavky. Mají pět týdnů na to se ztotožnit s týmem, to je jenom dobře.“

Honíte ještě další posilu?

„Je nás až moc, kádr není nafukovací, ale trh mapujeme. Je důležité posoudit hráče dobře podle toho, jak týmu může pomoct, a kam až může jít jeho progres. Spíš se tedy soustředíme na hráče, kteří by mohli pomoct v létě nebo později. Teď jsme spokojení s tím, jak to je.“

Jak to vypadá s Júsufem, objevem z Bohemians?

„Je to jedno z jmen. Útočníků je málo a on má skvělé dispozice. Líbí se nám hodně, je to jedna z těch možností, kterou bychom si rádi zavázali do budoucna.“

TOP podzimní góly Slavie: Stochovy úžasné střely, král Hušbauer 720p 360p REKLAMA

Jak intenzivní jsou jednání o jeho příchodu?

„Vede to pan Tvrdík s panem Nezmarem, vůbec nevím, jak je to teď aktuálně, nemám zprávu, ale vím, že oba kluby jsou v kontaktu a doufám, že to spěje ke zdárnému konci. Jedná se, ale není to jednoduché.“

Jaká je šance, že by byl u vás už na jaře?

(Michal Býček, tiskový mluvčí: „To je hypotetické. Až tu bude, tak tu bude.“) „Tak, Michal má pravdu.“

Bude Jan Matoušek hostovat na jaře v Příbrami?

„Má teď pět týdnů, bude absolvovat pět přípravných utkání jako každý, bude to jen o něm. Padla mu doba hájení a svoje místo si musí vydupat. Pro něj bude důležité, aby oba kempy zvládnul s čistou hlavou a máme dohodu, že když se propracuje do užšího kádru, zůstane. Kdyby se mu to nepovedlo, bylo by dobré, aby měl trvalou herní praxi, majitelé jsou domluvení. Uvidí se třeba až týden před ligou.“

To samé platí u Alexe Krále?

„My si ho chtěli pojistit hlavně do budoucna, protože v něm vidíme obrovský potenciál. Když na sobě bude pracovat, věříme, že je to hráč, který může být defenzivním pilířem českého fotbalu. Už během podzimu jsme se bavili, že by mohl zůstat v Teplicích na hostování po zbytek sezony, ale on sám do toho chce vletět, i když ví, jaká je tu konkurence. Alex je ale využitelný na více postech.“

Takže má šanci?

„Myslím, že určitě. I jak jsem ho poznal ze hřiště a teď ve Slavii za krátkou dobu, tak ano. Slova jsou hezká, ale pravda se stejně ukáže na hřišti. Tlak a konkurence umí udělat svoje, budeme to řešit po druhém kempu. Někteří hráči se možná budou přesouvat do klubů až během prvních jarních kol.“

S Králem souvisí převis u stoperů, jak to bude například s Jakubem Jugasem?

„Jugy se bohužel v létě před generálkou zranil a pak se tam přes kluky těžko dostával. On ale chce zabojovat o místo, bavili jsme se, že to zkusí a pak v Portugalsku si sedneme s jednotlivými hráči a řekneme si, jaké budou jejich role. Pokud si místo nevybojuje, bylo by lepší, aby někde pravidelně hrál a my měli možnost si ho pak třeba zase stáhnout.“

Jak jsou na tom Tecl a Hromada?

„U Standy probíhá všechno podle plánu, zůstává v Praze s fyzioterapeuty, to je pro něj lepší. Měl by s námi ale letěl do Portugalska. Prognózy jsou takové, že by možná mohl stihnout nadstavbu, ale nechceme nic uspěchat. Pokud bude Standa k dispozici na jaře aspoň na nějaké zápasy, budeme příjemně překvapení.“

A Hromada?

„Je taky v Praze, za tři týdnu by mohl začít běhat. Ale tam se to různě posouvalo, měl komplikace se zánětem nohy, okostice, neustále se mu to vracelo.“