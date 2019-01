Plzeň na hřišti i s posilami. Trénovali tři noví hráči, Zeman může odejít | iSport.cz

V Plzni najeli na osvědčený model – po funkčních testech hráči začali v sobotu dopoledne s tréninkem na hřišti, v příštích dnech je čeká nepříjemný, ale nutný kondiční blok související především s nabíráním kondice.

Viktoria vzhledem ke kratší zimní pauze nakonec zvolila jedno zahraniční soustředění, do španělské Málagy odlétá 20. ledna. Tam už bude pilovat herní činnosti a půjde do něj s kádrem, se kterým bude na jaře nahánět v lize vedoucí Slavii a pokusí se uspět i v play off vyřazovací fáze Evropské ligy, kde změří síly s Dinamem Záhřeb.

Do zimní přípravy jde Plzeň s vysokým počtem 31 hráčů. Na úvodní, spíš zahřívací jednotce, chyběli rekonvalescenti Daniel Kolář, Michael Krmenčík, Radim Řezník a Jan Kopic, kteří jsou po operaci. V mužstvu přibylo i několik nových tváří.

„Máme čtyři hráče po operacích, i vzhledem k tomu je kádr trošku širší. Jsou s námi mladí, nadějní hráči. Pro mě je ideální stav kádru 20 + 3 brankáři, do soustředění ve Španělsku dojde k zúžení kádru, pak dojdeme k číslu 20, nebo 21 + 3,“ konkretizoval trenér Pavel Vrba.

Z hostování v Karviné se vrátil Jiří Piroch, z Trnavy Marek Bakoš. V tréninku pokračuje s týmem Erik Pačinda (Dunajská Streda), poprvé se v plzeňských barvách představily posily Joel Kayamba (Opava) a Jean-David Beauguel (Zlín). Trenér Vrba dává šanci dorostencům Tomáši Keplovi a Pavlu Šulcovi, z hostování se ještě vrátil gólman Jakub Šiman.

Zeman v ohrožení

Plzeň zatím ohlásila jediný odchod – na hostování do Mladé Boleslavi odešel stoper Tomáš Hájek. Je ale pravděpodobné, že směrem ven k pohybům v kádru ještě dojde. V případě zajímavé nabídky může dojít k uvolnění Patrika Hrošovského, v ohrožení je pozice Martina Zemana, který se v závěru podzimu nevešel ani na lavičku.

„Je v kádru a uvidíme,“ prohlásil na adresu Martina Zemana trenér Vrba. Levonohý záložník začal s Plzní přípravu, ale pokud se pro něj podaří sehnat angažmá, s velkou pravděpodobností od jara změní dres.

Vzhledem k návratu zkušeného útočníka Marka Bakoše a příchodu Beauguela je v plzeňském kádru aktuálně šest útočníků. Na hostování před sezonou s největší pravděpodobností odejde jeden útočník, příliš si na podzim nezahrál Jakub Řezníček.

„Krmenčík nebude na jaře k dispozici, spíš tedy máme čtyři (Vrba nepočítal dorostence Kepla). Na jeden, možná dva posty je to hodně. Pak jsou tu ještě tři podhrotoví hráči (Čermák, Kolář, Pačinda). Je pravděpodobné, že někdo z nich odejde. Kdo to bude, rozhodneme až po Španělsku, teď je hodně brzy i na to říkat, kdo má lepší pozici,“ komentoval Vrba situaci u ofenzivních hráčů.

Otázkou je, jak klub naloží s dvacetiletým talentem Pavlem Buchou. Šikovný střední záložník po příchodu ze Slavie strávil podzim v juniorce, s áčkem trénoval a občas chodil na lavičku. Odehrál pouze MOL Cup proti Baníku Ostrava, také u něj přichází v úvahu hostování, aby nabral zápasovou praxi v dospělém fotbale.

Plzeň už v úterý od 16.00 odehraje první přípravný duel s Jiskrou Ústí nad Orlicí, následují dvě utkání s druholigovými celky (Sokolov, Ústí nad Labem). 20. ledna mužstvo odletí na herní soustředění do Málagy, kde odehraje další čtyři přípravné zápasy.

Druhého února se tým vrací do Česka, už 9. února startuje jarní část ligy v Mladé Boleslavi. Pak čeká Viktorii ohromně náročný trojboj – 14. února domácí souboj v Evropské lize proti Dinamu Záhřeb, o víkendu ligový šlágr se Slavií a hned poté čtvrteční odveta v Záhřebu.

Program přípravy Plzně:

8. 1. 16:00 FC Viktoria Plzeň – TJ Jiskra Ústí nad Orlicí

12. 1. 10:30 FC Viktoria Plzeň – FK Baník Sokolov

17. 1. 16:00 FC Viktoria Plzeň – FK Ústí nad Labem

20.1 odlet na soustředění do Málagy (zda Plzeň odehraje čtyři přípravné duely)

Kádr Viktorie Plzeň pro zimní přípravu 2019:

Brankáři: Aleš Hruška, Matúš Kozáčik, Dominik Sváček, Jakub Šiman.

Obránci: Milan Havel, Lukáš Hejda, Roman Hubník, David Limberský, Luděk Pernica, Jiří Piroch, Radim Řezník*.

Záložníci: Pavel Bucha, Aleš Čermák, Ubong Moses Ekpai, Tomáš Hořava, Patrik Hrošovský, Joel Ngandu Kayamba, Daniel Kolář, Jan Kopic, Jan Kovařík, Erik Pačinda, Milan Petržela, Roman Procházka, Pavel Šulc, Martin Zeman.

Útočníci: Marek Bakoš, Jean-David Beauguel, Tomáš Chorý, Tomáš Kepl, Michael Krmenčík*, Jakub Řezníček.

Příchody: Jiří Piroch (návrat z host. Karviná), Joel Ngandu Kayamba (návrat z host. Opava), Erik Pačinda (Dunajská Streda), Pavel Šulc (dorost U19), Marek Bakoš (návrat z host. Trnava), Jean-David Beauguel (Zlín), Tomáš Kepl (dorost U19), Jakub Šiman (návrat z host. Radotín).

Odchod: Tomáš Hájek (host. Mladá Boleslav).