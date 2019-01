Trávník o nabídkách ze zahraničí: Nic konkrétního na stole zatím neleží | iSport.cz

"Jsem pořád tady. Jestli něco bude, tak bude, když nic nebude, tak zůstanu a budu se prát tady v Jablonci. Na stole zatím nic neleží. Jsem nějak v kontaktu s agentem, ale nic konkrétního není. Těžko říct, jak se to bude vyvíjet," řekl novinářům Trávník po bezbrankové remíze v utkání Tipsport ligy s Pardubicemi.

Nezastírá, že by rád v kariéře udělal další krok. "Samozřejmě vždy se chcete někam posunout, ale to nezáleží jen na mně. Kdyby to přišlo, spíš bych preferoval zahraničí. Asi by to bylo lepší už nevolit českou stranu a pokud možno jít přímo do zahraničí," přemítal Trávník.

Podle britských médií o něj v závěru podzimu projevily zájem anglické kluby Newcastle a Fulham, německý Augsburg a CSKA Moskva. "Zájem tam asi nějaký je, jestli to dojde až úplně do finální fáze, to nevím. Se mnou to nedělá nic. Spíš lidi okolo, média, všechno se to do mě hustí. Už to trvá nějaký pátek, furt se to omílá a já furt odpovídám stejně," prohlásil Trávník.

Jablonec už v zimní přestávce opustili záložník Lukáš Masopust, jenž zamířil do Slavie, a obránci David Lischka s Matějem Hanouskem, kteří pro změnu posílili konkurenta v boji o třetí místo Spartu.

"Sparta je velký klub. Když nabídne těm hráčům takové podmínky, nedivím se, že neodmítli. My tady zase máme jiné hráče, s kterými počítáme. Nemyslím si, že jsme nějak hodně oslabeni a Sparta přes to jaro nějak obrovsky naroste," mínil Trávník.

Vzhledem k zavedení nadstavbové části první ligy je zimní přestávka nezvykle krátká a Trávník to vítá. "Pro nás jen lépe, že to uteče dřív. Vstoupili jsme do přípravy celkem náročně, ještě to asi pár dní bude trvat. Hráli jsme zápas po pár trénincích, takže šlo vidět, že je to ještě takové neurovnané," dodal Trávník.