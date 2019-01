Trest pro Limberského? Přišel i podnět od slávistky. Tvrdík chce jen výhru | iSport.cz

Limberský si neodpustil komentáře na Instagramu, když 17. prosince sledoval poslední podzimní zápas Slavie ve FORTUNA:LIZE. „Tvrdík je největší mág… Zrušil regulérní gól. Gratuluju, mistr Twitter. Jen rozhazuj dál čínský money. Zdravíme váš věrný tým ČSA“ popíchl předsedu představenstva sešívaných v reakci na neuznanou branku Jablonce, kterou přezkoumával i asistent rozhodčího u videa. Nakonec ji kvůli šlápnutí útočníka Jana Chramosty na brankáře Ondřeje Koláře neuznal.

Zadák Plzně se druhý den na stejné sociální síti za slovní výpad omluvil, tam ale situace neskončila. Dohru může mít u Disciplinární komise FAČR. Na jeho slova upozornila (ač původně Etickou komisi) mimo jiné v e-mailu fanynka Slavie Helena Smolíková, která o komunikaci se sekretářem etické komise Jiřím Hendrichem napsala i na Twitteru.

„Jde o princip. Disciplinárka či etická komise řeší kraviny jako vulgaritu v písničce, ať tedy řeší kraviny dál a měří stejným metrem,“ okomentovala svůj podnět pro misi, odkazujíc na rapovou skladbu Off Season, ve které se do pražské Sparty, šéfa Jablonce Miroslava Pelty či místopředsedy FAČR Romana Berbra pustil teplický středopolař Tomáš Kučera.

Podnět pro etickou komisi se u ostatních fanoušků nesetkal zrovna s pochopením, někteří dokonce fanynku odsuzují jako udavačku. Reakci s podstatně chladnější hlavou měl hlavní cíl Limberského zpráv, tedy Jaroslav Tvrdík. „Obdržel jsem žádost etické komise o moje vyjádření. Z mého pohledu je omluvou dotyčného vše uzavřeno a největší satisfakcí by byla výhra Slavie v Plzni. Nic dalšího nežádám,“ napsal s poděkováním za podporu.

"Co vím, tak etická komise se tímto výrokem zabývá také. Ale my jsme po docela dlouhé právní úvaze dospěli k tomu, že to spadá pod komisi naši, disciplinární, protože k možnému provinění došlo v souvislosti s utkáním. Budeme postupovat podle paragrafu číslo 44, Pohoršující, urážlivé, nebo ponižující chování, a případ projednáme ještě do začátku ligy," sdělil Sportu předseda disciplinární komise Richard Baček.

Podle mírnější (a v Limberského případě pravděpodobnější) verze tohoto paragrafu hrozí viníkovi zastavení činnosti na jeden ař čtyři zápasy, výkon fotbalově prospěšné činnosti či pokuta až do výše 50 tisíc korun, případně kombinace těchto trestů.