Plzeň dělá Krejčího z Brna! Ve Zbrojovce ho nechá na hostování | iSport.cz

Ladislav Krejčí debutoval v nejvyšší české soutěži v sedmnácti letech a prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry. Viktoria ho stejně jako předtím Pavla Buchu a Dominika Janoška (momentálně hostuje ve Slovácku) bere jako investici do budoucnosti, v níž by měli nahradit především Patrika Hrošovského, po kterém je po vynikajících podzimních výkonech v Lize mistrů v zahraničí velká poptávka.

Pavel Zíka, šéf agentury Global Sport, která slovenského reprezentanta zastupuje, uvedl, že o Hrošovského má zájem anglický West Ham United, bundesligový Stuttgart a kluby z Itálie, nicméně oficiální nabídka na přestup dosud do plzeňských kanceláří nedorazila.

„Nemám informaci, že by Patrik Hrošovský někam odcházel. Jsem samozřejmě rád, že ho mám v kádru, protože na podzim odváděl Viktorce úžasnou práci. Co bude na jaře nebo v létě, o tom nechci spekulovat,“ podotkl na startu zimní přípravy kouč Pavel Vrba.

Zbrojovka je po podzimu ve druhé lize na sedmém místě se sedmibodovou ztrátou na třetí příčku, která zajišťuje účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže.

„Cíl je stále stejný, to zaznělo i v kabině – minimálně baráž. Nemůžeme z toho uhnout ani o kousek, hráči to vědí a v průběhu přípravy se ukáže, nakolik to budou zvládat,“ uvedl brněnský kouč Pavel Šustr.

