Buchta po sváteční přípravě: Slovan si tak krásný stadion zaslouží | iSport.cz

Jak se vám líbil stadion?

„Krásnej! Fakt se jim povedl. Jsem napůl Slovák, takže jsem rád, že slovenská reprezentace bude mít konečně takový stánek. A hlavně Slovan, protože si to zaslouží, je to největší klub. V azylu na Interu to nebylo ono, diváci nechodili. Moje předpověď je, že na každý zápas budou mít sedm až deset tisíc fanoušků.“

Vy jste chytal ještě na starém Tehelném poli, že?

„Jo, je to velký rozdíl. (směje se) Čekali dlouho, dočkali se. Nastupuje nová generace, která si stadion užije do sytosti.“

Jak hodnotíte zápas? Cenná výhra?

„Určitě se to cení. Pro diváky to bylo super, padlo pět gólů a dohromady bylo na obou stranách ještě snad osm dalších šancí. Když to odlehčím, asi se hrálo dnes bez obran. Bylo to hodně uvolněné, mohl vyhrát kdokoli. My jsme to nakonec obrátili na naši stranu. Pro sebevědomí je výhra dobrá, ale musíme přidat v obranné činnosti. Dostali jsme velmi laciné góly.“

Pomůže tedy čerstvá posila Vít Beneš?

„Věřím tomu. Má v lize odehráno 200 zápasů, teď byl v Maďarsku, takže kvalitu určitě má. Je to zkušenější borec, věřím, že do kolektivu zapadne velmi dobře a pomůže nám co nejdřív dostat se nahoru.“