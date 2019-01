Odchod Tetteha? Spartu by nalomilo 430 milionů. Kdo chystá nabídku? | iSport.cz

Matěj Pulkrab slaví s parťákem Benjaminem Tettehem gól do sítě Slovácka • Pavel Mazač (Sport)

Začínají se kolem něj stahovat sítě. Nejprve z Turecka, nyní z Ostrovů. Útočník Benjamin Tetteh představuje v zimní přestávce mimořádně žádanou komoditu. Ačkoli Sparta už během podzimu deklarovala, že ghanský supertalent není na prodej, extrémní nabídka by tento postoj mohla změnit. Podle informací deníku Sport by ale musela činit až 15 milionů liber (asi 430 milionů korun). Není přitom vyloučeno, že se laso v takové hodnotě do konce ledna skutečně objeví. Kdo chystá nabídku a jak je Tettehův odchod reálný se dozvíte v zamčené části článku.