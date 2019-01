Šikovné posily Plzně. Noví hráči pálí a zvyšují útočnou sílu mistra | iSport.cz

Plzeň měla na podzim problém se střílením branek, zápasy velmi často uhrávala pomocí nejtěsnějších výher 1:0. To by mohli změnit noví hráči, kteří mají zvýšit ofenzivní konkurenci. „Jsem samozřejmě rád, že se zatím ofenzivním hráčům daří, i když to není jen jejich zásluha, je to práce celého mužstva. Že jsme dali ve třech zápasech tolik gólů, je jen dobře, doufám, že v ofenzivě budeme silnější než na podzim, kdy jsme gólů v mistrovských utkáních dávali trošku míň, než jsme byli zvyklí,“ říká trenér Pavel Vrba.

Plzeň potřebovala svou útočnou sílu občerstvit, zejména proto do svých řad přivedla Beauguela, Pačindu i Kayambu. Všichni tři vypadají v přípravě velmi dobře, střílí góly a budují si v týmu silnou pozici. „Dřív jsme v ofenzivě dominovali, zato teď jsme dominovali spíš v defenzivě, v lize jsme dostali nejméně gólů. Na ofenzivní hráče jsme se proto hodně zaměřili, přišli tři a díky nim se konkurence výrazně zvýší. Máme mnohem víc možností, než jsme měli na podzim,“ těší Vrbu.

Pačinda i Beauguel se trefili v každém ze tří přípravných zápasů, Kayamba zapsal první trefu proti Ústí, když proměnil parádní pas Milana Havla. „Je tady skvělá parta, každého tady přijmou výborně a je to vidět na hřišti. Klukům to určitě pomohlo, stejně jako to na začátku pomohlo mně,“ podotýká plzeňský obránce.

Kayamba a Pačinda, který už s mužstvem trénoval v průběhu podzimu, nastupovali na krajích zálohy, Beauguel plnil své úkoly na hrotu. „Jean je vytáhlý útočník, můžeme si o něj pomoct, má dobré zakončení. Joel je rychlý hráč, umí přejít jeden na jednoho. Erik je s námi déle, víme, že je to kvalitní fotbalista. Mně se s ním na lajně hraje moc dobře,“ chválí Havel své nové parťáky.

Zdá se, že nové akvizice si na západočeské prostředí zvykají velmi dobře. „Vidí, že Plzeň má ty nejvyšší ambice. My spokojení jsme a já doufám, že spokojení jsou i oni,“ těší Vrbu.

Posila z Opavy i někdejší slovenský reprezentant jsou velmi zdatní pohybově, Plzeň by s jejich přispěním měla směrem dopředu i zrychlit. „Celý fotbal jde do rychlosti, ve světovém fotbale jsou ofenzivní hráči rychlí a ti se pak prosazují. Z toho pohledu je jejich typologie správná a doufáme, že se prosadí i v mnohem důležitějších zápasech,“ věří Vrba.