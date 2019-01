Masopust se těší zpět do tepla: Pauza byla znát, ale bude to jenom lepší | iSport.cz

Slavistická posila závěr podzimu promarodila, poslední utkání za Jablonec Masopust odehrál zkraje listopadu. A po sobotní premiéře v sestavě ligového lídra dobře věděl, že ještě má na čem pracovat. I trenér Jindřich Trpišovský si všiml, že technický záložník si musí na styl hry Slavie zvyknout.

Dva a půl měsíce jste byl bez zápasu, chybělo vám to?

„Hodně. A na hřišti byla dlouhá absence i hodně znát.“

Jak hodnotíte první utkání zimní přípravy?

„Splnilo to svůj účel. Pořád jsme v kondiční části přípravy, tak jsme si aspoň hezky zaběhali. Bylo to o to náročnější, že jsme do zápasu šli ve větší únavě než normálně.“

Věřil jste, že start přípravy po zranění stihnete?

„V podstatě jsem to věděl. Už poslední dva podzimní zápasy za Jablonec jsem byl zhruba na devadesát procent nachystaný. Věřil jsem, že začátek v pohodě stihnu.“

Jaké bylo obléknout slávistický dres?

„Normální, ale samozřejmě příjemné… Kluci mě ještě udělali kapitánem, takže mě to bude asi i něco stát (usměje se).“

Na čem je ještě potřeba zapracovat?

„Na fotbalových věcech. Nevím, jak přesně vypadala druhá půle, ale v první jsme měli strašně moc zbytečných ztrát. Na druhou stranu teď jsme v té největší zátěži, takže to bude dobré.“

Zapadl jste do hry Slavie?

„To je spíš otázka na kluky, ale v kabině se cítím dobře. Slavia chce vysoko presovat, s Jabloncem jsme hráli podobně. Věřím, že na zažité automatismy si brzo navyknu. Proti Ústí to ještě bylo trochu kostrbaté, ale myslím, že se sehrajeme a bude to jenom lepší.“

Jaký byl přesun ze soustředění v teplém Španělsku zpátky do mrazivého Česka?

„Všichni už se zase těšíme zpátky do tepla. Terény i počasí teď v Portugalsku budou přece jen příjemnější.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 4. Zmrhal, 49. Škoda, 51. Traoré, 63. van Buren, 65. Olayinka, 70. Škoda, 83. Dvořák (vl.), 89. Ševčík Hosté: Sestavy Domácí:

1. poločas: Kovář – Frydrych, Kúdela, Ngadeu, Zelený – Souček, Hušbauer – Zmrhal, Baluta, Masopust (C) – Mešanović



2. poločas: Kuciak – Coufal, Jugas, Vlček, Bořil – Traoré, Ševčík (C), Sýkora, van Buren, Olayinka – Škoda Hosté: Lindr – Bílek, Valenta, Pimpara, Procházka, Matějka, Krátký, Richter, Kingue, Šimeček, Peterka Rozhodčí Musil – Hurych, Cichra Stadion Strahov