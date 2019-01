Liberec si pojistil mladého brankáře z Belgie. Plánuje ještě dvě posily | iSport.cz

„Jsem moc rád, že jsem v Liberci. Doufám, že se toho hodně naučím od Marka Čecha, trenéra brankářů,“ řekl v září po svém příchodu do Liberce. Nyní s týmem podepsal dlouhodobý kontrakt.

Belgičan by měl krýt záda Filipu Nguyenovi. „Měl by působit na postu dvojky. Je mladý a talentovaný. V mužstvu působil už tři měsíce na podzim, během kterých potvrdil svoje kvality a zaznamenal nárůst formy. Nabídli jsme mu smlouvu, jedná se o brankáře s velkým potenciálem,“ uvedl v rozhovoru pro klubový web sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

Kromě Vliegena by chtěl Liberec přivést ještě další hráče. „Je pravda, že se po odchodu Petra Ševčíka do Slavie snažíme intenzivně získat kvalitního útočníka a ofenzivního záložníka, abychom zvýšili konkurenci a kvalitu celého mužstva. V těchto dnech finalizujeme jednání s dvěma hráči, kteří by měli náš tým posílit. Pokud to dobře dopadne, budeme o tom fanoušky hned informovat,“ prozradil.