Sparta redukuje: Vatajelu do Jablonce, Kayův odchod dotažen. Co Tetteh? | iSport.cz

Sparta se po skončení neúspěšného podzimu nijak netajila tím, s jakými hráči pro další budoucnost nepočítá. Už na začátku ledna se rozloučila s bývalým kapitánem Josefem Šuralem, hostování skončilo Mihailo Rističovi. Nyní následují další. Podle informací deníku Sport to jsou Bogdan Vatajelu a Semih Kaya.

Rumunský levý křídelník, jenž může nastupovat i v obraně, bude ve druhé polovině sezony hostovat v Jablonci. Ten má navíc na 25letého hráče i opci. „Všechno je domluvené, Vatajalu by měl tento týden odletět s Jabloncem na soustředění do Portugalska,“ potvrzuje zdroj detailně obeznámený s děním v pražském klubu.

Vatajelův přesun je výsledkem kompromisu tří stran. Rumunský internacionál souhlasil s určitým snížením platu, na jeho plnění se pak budou podílet Jablonec i Sparta. Drobného leváka chtěl do svého týmu především trenér Petr Rada, jenž s ním udělal dobrou zkušenost během chvilkové anabáze na letenské střídačce.

Už v minulých dnech potom deník Sport informoval o tom, že je na dobré cestě hostování nechtěného stopera Semiha Kayi v Galatasaray. Dohoda je nyní na stole, i na Kayu má turecký velkoklub opci, kterou může v létě uplatnit. „Čeká se na finální potvrzení dohody z Turecka,“ konstatuje zdroj.

Zeštíhlení kádru však stále není u konce. Na listině „nechtěných“ zůstávají ještě dvě jména. Vukadin Vukadinovič a Golgol Mebrahtu. V případě prvního jmenovaného nedopadla jednání o přesunu do Baníku, ve hře je však odchod do Polska, kde je o Vukadinoviče zájem. Mebrahtu by se naopak do Ostravy stěhovat mohl, samotný hráč však ještě čeká na případné nabídky ze zahraničí.

Ticho po pěšině je naopak kolem útočníka Benjamina Tetteha, Ghanská média sice začala během víkendu spekulovat o existenci nabídky na 7,5 milionu eur (asi 195 milionů korun), podle informací deníku Sport ale aktuálně na stole nic konkrétního není. A i kdyby se nabídka objevila, v této výši by byla pro český velkoklub naprosto neakceptovatelná. Sparta si svůj ofenzivní klenot cení na dvojnásobek a v tuhle chvíli s ním počítá i pro druhou polovinu sezony.