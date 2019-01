Jablonec i Baník mají smůlu. Kozák míří k rivalovi do Liberce! | iSport.cz

Co není na papíře, neexistuje. A ve fotbale dvojnásob. Libor Kozák, jenž byl nejdříve blízko angažmá v Jablonci a poté v Baníku, nakonec posílí Liberec. Zkušenému forvardovi v Livornu, kde na podzim odehrál 300 druholigových minut, skončila smlouva. Ve Slovanu by měl brzy podepsat kontrakt do konce sezony.

Pro sedmý celek FORTUNA:LIGY se Kozák rozhodl právě kvůli nabídce angažmá pouze na jaro (aby případně mohl v létě opět zamířit do zahraničí) a taky menší konkurenci.

Na rozdíl od Jablonce či Baníku má Liberec v útoku personální nouzi. Mashike Sukisa odešel na hostování do Českých Budějovic, takže v kádru zbyl jen Jan Pázler, Filip Oršula a Petar Musa. Se 17 nastřílenými brankami měl Slovan na podzim problém, tudíž je jasné, že Kozák šanci dostane.

Dnes by měl bývalý hráč Lazia Řím či Aston Villy za svými novými spoluhráči dorazit na hotel v tureckém Side. A pokud deštivé počasí dovolí, možná již naskočí do odpoledního utkání proti ázerbájdžánskému Baku.