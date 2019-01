Hornyák si pochvaluje Kozáka: Neměl peníze na prvním místě, chce do repre | iSport.cz

Jak se vám ho povedlo přivést?

„S Liborem od nového roku osobně komunikuju, věděl jsem, že v Livornu končí. Náš dlouhodobý problém je střílení branek a v podobě Libora Kozáka jsme přivedli kvalitního českého hráče. Doufám, že bude naším dvorním střelcem.“

Rozumím tomu, že jste ho chtěli, ale co jste oproti Jablonci, Baníku či kyperskému Limassolu nabídli navíc, že si vybral vás?

„Asi moje charisma a kouzlo. (usmívá se) Je možné, že Jablonec nebo Baník ho neoslovily prostřednictvím trenéra. Já ano. Řekl jsem mu nějaké věci, které mu můžu garantovat. Ve finále asi nerozhodly peníze, ale to, co jsem mu řekl. Věřím, že dodržíme chlapskou dohodu a pomůžeme si navzájem.“

Co mu tedy můžete garantovat? Místo v sestavě?

„Těch útočníků samozřejmě nemáme moc. Měli jsme na hrot jen Pázlera, teď přišel Musa, který se jeví dobře, a Kozák, takže kvalita. Když se Libor dostane do pohody, měl by být nosným pilířem útoku. Svými zkušenostmi pomůže i kabině, mladší hráči se od něj mohou učit.“

Kdy se do té pohody dostane? Na podzim toho v Livornu moc nenahrál.

„Byl jsem s ním v každodenním kontaktu, takže vím, že ještě do pátku trénoval v Livornu. Má plnou zátěž, je natolik zkušený borec, že během týdne až dvou se adaptuje a dostane se do toho. Kabinu máme vyčištěnou, jsou tam dobré vztahy, teď tam přijde lídr. I to od něj očekávám.“

Útočník Libor Kozák se vrací zpět do Čech. Po působení v Itálii a Anglii bude nyní oblékat dres Slovanu Liberec







Smlouvu však zatím podepíše jen na jaro. Nejistá budoucnost vám nevadí?

„Víte co, pro mě jako trenéra bylo prvořadé, abychom Libora vůbec získali. Bylo to těžké, kdo by ho v Čechách nechtěl? Je možné, že kromě Sparty a Slavie ho všechna ostatní mužstva postupně oslovila. Takže my jsme měli štěstí, že jsme byli první. Zachoval se skvěle, na prvním místě neměl peníze, ale to, že chce pravidelně hrát a dostat se zpět do reprezentace. A do budoucna třeba ještě zabojovat o lepší angažmá.“

Na to právě narážím, v létě můžete hledat útočníka znovu...

„Pevně doufám, že za půl roku ho zase přemluvíme, aby zůstal u nás. (usmívá se) Teď to beru tak, že on pomůže nám, my jemu v dalším fotbalovém růstu a třeba i návratu do nároďáku.“

Ve středu zálohy jste proti Baku vyzkoušel Belgičana Jasona Bourdoxheho. Nahradit Petra Ševčíka však asi bude těžké, že?

„Když jsem ho viděl, tak hodně těžké... Zatím to není to, co bychom si představovali. Jason je sice celkem slušný hráč, ale není fyzicky vůbec připravený. Hledání pokračuje, doufám, že ještě do konce týdne post desítky vyřešíme.“

Pryč je i brankář Václav Hladký. Je to teď postavené tak, že Filip Nguyen je jasnou jedničkou, byť tam nějaké chyby proti Baku byly?

„Doufám, že to byl dnes jeho slabší den, hlavně ten první inkasovaný gól po jeho chybě. V záloze máme připraveného talentovaného brankáře Oliviera Vliegena, který přišel z Anderlechtu Brusel. Chceme z něj udělat dvojku a postupně ho možná vychovat i na jedničku. Je to však věc budoucnosti, momentálně je pro nás Filip Nguyen čistou jedničkou. Tento post máme vyřešený.“

Asi hodně brzká otázka, ale po čem budete na jaře pošilhávat? Ze sedmého místa ztrácíte na šestý Zlín pět bodů.

„Víme, co chceme – dostat se do první šestky, navíc jsme ještě v MOL Cupu. Fanoušci jsou tady zvyklí na evropské poháry, zase by si je zasloužili. Na podzim nám hodně pomáhali, tlačili nás k dobrým výsledkům. Kdybychom se nám povedlo Evropu uhrát, bylo by to krásné. Pro nás i pro ně.“