Stop horám! Sparta dala ve Španělsku přednost tréninku u moře | iSport.cz

V Praze sednout na letadlo, přesunout se do Málagy. A odtud autobusem nabrat směr Marbella. Takhle to v případě Sparty je poslední tři zimy. V předešlých dvou letech ovšem výprava pokračovala ještě za vyhlášenou turistickou destinaci, zastavila se až v Benahavisu. Ten leží od Marbelly jen nějakých dvacet kilometrů, rozdíl to je však obrovský.

Především v počasí. Benahavis je totiž horské městečko, Sparta v něm absolvovala přípravu v letech 2016 i 2017. Byť i tam našla lepší podmínky než v mrazivém Česku, nebylo to úplně ono. Teplota maximálně patnáct stupňů, silný vítr a často i déšť. Tomu pak odpovídala i kvalita tamních hřišť.

Bazén, palmy a sluníčko. Sparta si užívá ryzého Španělska

Letos je to úplně jiný příběh. Letenští zakotvili přímo v Marbelle. Na pláž to mají sotva 500 metrů, den co den si užívají perfektně připraveného hřiště. A ve středu se dočkali poprvé i mimořádně slunečného počasí. „Ideální podmínky, tohle je paráda,“ mrkne asistent trenéra Radoslav Kováč.

Rtuť teploměru se šplhá ke dvacítce, fouká jen slabý větřík. Cesta ze hřiště na luxusní pětihvězdičkový hotel, jenž připomíná oázu klidu a nechybí mu prostorný bazén, zabere jen nějakých dvanáct minut. Sparťané navíc nejsou odstřiženi od světa, žádná izolace se nekoná. Stačí udělat pár kroků z hotelového komplexu a jsou na promenádě, která se táhne podél pláže. Na odpolední vycházku ideální volba.

Možná i proto z nich sálají mnohem lepší nálada a rozpoložení, než tomu bylo v předešlých letech.