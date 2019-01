Bucha v Plzni chřadne, co s talentem dál? Řeší se hostování v Bohemians | iSport.cz

Trenér Pavel Vrba o něm hovoří jako o „mimořádném fotbalistovi, který má stejné parametry jako Darida nebo Hrošovský“. Problém je, že Pavel Bucha stojí už měsíce na místě.

V létě si vytrucoval odchod ze Slavie, kde vypověděl smlouvu, protože se nechtěl babrat juniorskou ligou. V Plzni ale až na výjimečné případy jinou soutěž neokusil. Během podzimu nastoupil dvakrát v MOL Cupu, na čtrnáct minut v Lize mistrů proti Realu Madrid, v tuzemské soutěži se na trávník během devatenácti kol nepodíval ani jednou...

Proto v Plzni netrpělivě čekali, jak se Bucha ukáže v přípravě. Zda zabojuje o místo v širším kádru, případně zda bude šlapat na paty ostré konkurenci v srdci středové formace.

Hrošovský, Procházka i Hořava s Čermákem mohou zůstat v klidu. Buchovi se příliš nedaří, což se ukázalo i ve čtvrtečním přípravném duelu s Puskásem Akadémií. Po celých devadesát minut působil unaveně, bez jiskry a především bez sebevědomí. V prvním poločase se dostal do kontaktu s balonem jen v několika málo případech.

A když měl míč u nohy, rychle se ho zbavil. Většinou přihrávkou do strany nebo zpátky ke stoperům. Vždy zvolil stoprocentní jistotu, ani jednou se nesnažil vymýšlet neortodoxní řešení, být kreativní, přenést hru, odvážně zkusit přečíslit soupeře průnikem středem hřiště, což se od záložníků z logiky věci očekává.

Bucha se snažil hlavně nepropadat, držet svěřený prostor hřiště a zbytečně ho neopouštět. Po změně stran mohl skórovat, ale z hranice vápna pálil vysoko nad. Krátce před koncem bezbrankového duelu prohrál na vlastní polovině souboj a Puskás si vytvořil dvě zajímavé příležitosti.

Jelikož má Viktoria střed pole výtečně obsazený, podle informací Sportu chce Buchu odeslat na smysluplné hostování. Tam, kde by hrál a mohl se náležitě rozvíjet. „Vzpomněl jsem si na hráče jako Krmenčík, Darida či Hrošovský, kteří absolvovali období, v němž nehráli nebo šli na hostování. Pak se vrátili a byli pro nás klíčoví,“ už dříve prohlásil Vrba.

Nejvíce indicií směřuje k Bohemians, kteří hledají náhradu za Martina Haška, jenž odešel do Sparty. Zájem má údajně také Mladá Boleslav, ale tam je ve středu pole výraznější konkurence. Proto by se plzeňským šéfům více zamlouval obchod s klokany, kde by Bucha měl výraznou naději získat tolik potřebnou herní praxi.

Plzeň sehrála na soustředění ve Španělsku druhý zápas ve dvou dnech. Proti Puskási znovu nastoupila v rozestavení 4-4-2, prostor dostali z valné většiny hráči širšího kádru. I proto se ve hře českého mistra objevovalo hodně nepřesností v předfinální i finální fázi. Další přípravný duel sehraje Viktoria v pondělí proti CSKA Sofia.

