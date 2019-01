Do ligy přes Spartu a Německo? Boleslav zkouší talent z Ingolstadtu | iSport.cz

Když byl ve Spartě, s áčkem si coby nadějný teenager párkrát zatrénoval. V Ingolstadtu to bylo podobné. Devatenáctiletý obránce Philipp Tvaroh nyní v zimě vstupuje do plnohodnotného boje o místo v ligovém týmu. Je jedním z noviců v Mladé Boleslavi. Během listopadu byl ve středočeském klubu na testech, v zimní pauze se jeho přesun z Ingolstadtu upekl a poctivě se připravoval i na soustředění na Maltě.

Tvaroh se narodil v německém Kolíně nad Rýnem a v šesti letech se s rodinou přestěhoval do Česka. A brzy začal hrát za Spartu. „Na ni vzpomínám krásně. Byl jsem tam od šesti let, někdy od kategorie čtrnáctiletých jsme vyhrávali každý rok mistrovské tituly, bylo to úspěšné. Moc se mi to líbilo,“ ohlíží se pravý bek, jenž za měsíc oslaví dvacetiny.

V letenském klubu dorůstal v době, kdy si řada jeho nadějí mohla zatrénovat s áčkem. „Za trenéra Holoubka jsme párkrát v áčku byli, párkrát si nás vytáhl. Trénovat v sedmnácti letech třeba s Tomášem Rosickým nebo Pepou Šuralem, to je neskutečné. Obrovská zkušenost,“ přiznává Tvaroh. „Tomáše Rosického jsem zažil jen na jednom tréninku, ale i z něj pochytí člověk strašně moc. Snaží se radit a pomáhat mladým. Skvělý fotbalista,“ povídá sparťanský odchovanec nadšeně.

Když udělal maturitu, postavil se nové výzvě. Odešel do německého Ingolstadtu, kde vydržel rok a půl, jazykově byl na to připraven, němčinu ovládal. První sezonu byl v týmu do devatenácti let, pak půl roku v rezervním mužstvu, které hraje čtvrtou německou ligu. „Myslím, že to byla dobrá zkušenost. Hlavně lidsky, v osmnácti jsem odešel od rodičů a bydlel sám,“ říká Tvaroh.

I fotbalová. „Fotbal v devatenáctce v Německu je rychlejší, silovější. Čtvrtá liga měla taky úroveň, navíc chodilo hodně fanoušků. Bylo to dobré,“ rekapituluje nadějný obránce. Do áčka Ingolstadtu, které momentálně tvrdě bojuje o záchranu ve druhé bundeslize, bylo ale velmi těžké se prokousat. „Párkrát jsem tam byl jako sparingpartner, nebo když jsme si šli zahrát béčko proti áčku. Ale moc mladých kluků se tam nedostávalo, bylo to takové těžší,“ vypráví.

Teď hodlá do velkého seniorského fotbalu definitivně vykročit. „Jsem rád, že se tahle příležitost naskytla. Myslím, že je to další posun v kariéře,“ těší se na angažmá v Mladé Boleslavi. Je pravým obráncem, na této pozici mají Středočeši momentálně díru. Na podzim tu hrál Lukáš Pauschek, který tu však končí a hledá si angažmá.

Místo v sestavě je volné, kromě Tvaroha se na něj tlačí Jakub Klíma a Dominik Hašek. „Kdo bude lepší, bude hrát. Mám nějaké přednosti i nějaké nedostatky, na kterých budu pracovat. Věřím, že bych mohl nastupovat,“ tvrdí Tvaroh.