Zase nic! Krmenčík byl na prohlídce v Bruggách, ale kluby se nedohodly | iSport.cz

Brankář Vojtěch Šrom a David Puškáč dostávají míč do bezpečí před plzeňským Michaelem Krmenčíkem • Michal Beránek / Sport

Byť se po těžkém zranění kolena mělo za to, že odchod Michaela Krmenčíka do zahraničí ještě v této sezoně je už passé, opak byl pravdou. Reprezentační útočník podle informací iSport.cz odletěl ze soustředění Plzně ve Španělsku na zdravotní prohlídku do belgických Brugg, které o něj měly zájem už v létě. Ani tentokrát z toho však nic nebude. „Kluby se na přestupu nedohodly,“ uvedl ředitel komunikace mistrovského týmu Ondřej Lípa.