Hašek otevřeně o návratu do Sparty, vlivu Rosického či sebevědomí | iSport.cz

Bylo krátce po prvním přátelském utkání Sparty v rámci zimní přípravy. Do něj premiérově po návratu do rudých barev zasáhl i Martin Hašek. „Vždycky jsem věřil v moje schopnosti, a že jsem kvalitní hráč. Věřím, že mám kvalitu na to, abych se dostal i do základu Sparty,“ prohlásil v rozhovoru s novináři. „S Bohemkou jsme samozřejmě také chtěli hrát fotbal, ale ta individuální kvalita tam při vší úctě nebyla tak vysoká. To je prostě fakt,“ dodal na konto přesunu o několik výkonnostních pater výš.

Po těchto slovech se však strhla obrovská lavina reakcí. Někoho Haškovo sebevědomí pobouřilo, někdo vnímal jeho vyjádření jako útok na bývalé spoluhráče. Někdejší mládežnický reprezentant se nyní s odstupem několika týdnů k události ze začátku ledna vrátil.

Překvapilo vás, jaký zmíněný rozhovor vyvolal rozruch?

(okamžitě vypálí) „Překvapilo, extrémně moc. Doteď absolutně nechápu, co tam bylo tak šokujícího. Nejvíc se lidé pozastavovali nad tím, když jsem řekl, že jsem vždycky věřil, že mám kvalitu na to se do Sparty vrátit. Že věřím, že mám na to hrát v základní sestavě, což byla otázka, kterou mi novináři položili. Nezačal jsem se chvástat sám od sebe. Já řekl, že tomu věřím, jinak bych sem nešel. Přijde mi úplně normální, že když jde sportovec do nového mužstva, tak chce hrát. Do Realu Madrid bych třeba nešel, teda kdyby měli zájem. (směje se) Já chci hrát fotbal, ne sedět na lavičce, v případě Realu spíš na tribuně, brát velké peníze a nehrát. Mě by to nebavilo. Ale pokud věřím, že na to kvalitu mám, tak to přece řeknu. Vůbec nevím, co je na tom šokujícího. Navíc o mě Sparta měla zájem, koupila mě. A já to řekl až potom. Není to tak, že by mě Sparta nechtěla. Samozřejmě, může se stát, že hrát nebudu. Takový je život. Ale já zkrátka věřím tomu, že se prosadím. Zarazila mě ale ještě jedna věc.“

Jaká?

„Já jsem v tom rozhovoru řekl, že ve Spartě je vyšší individuální kvalita než v Bohemians. Někteří lidé to naprosto převrátili. To je problém dnešní společnosti, že lidé neposlouchají, co druzí říkají a dělají si z toho nějaké svoje verze, aby to bylo šokující a zajímavé. Co jsem řekl, to je prostě fakt. Real Madrid je v La lize třetí a porovnejme ho se čtvrtým týmem od konce.