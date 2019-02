Matějovský o roli mentora, tykání i budoucnosti: Necítím se odepsaný | iSport.cz

Je spokojený, že v probíhající zimní přípravě odtrénoval všechno. I proto boleslavský kapitán Marek Matějovský přemýšlí jen nad tím, jak středočeskému celku pomoct výš. V rozhovoru vypráví o své roli mezi mladými hráči v kabině, tykání nebo o tom, jak se fotbal zrychluje.

Boleslav zařazuje do svého týmu víc a víc mladých hráčů, je tam i šestnáctiletý David Pech. Nepřipadáte si někdy v kabině jako táta?

„Už to nějaký pátek trvá. Shodou okolností mladého Pechyho znám, jelikož pocházíme ze stejného města. Hrál jsem s jeho taťkou, takže se dá říct, že k sobě máme blízko. Když se dá, snažíme se pomoct, nejen já, ale i ostatní. Je to pro něj těžké, ale zatím se s tím vypořádává slušně.“

Jak berete svou roli mentora, který výrazně mladším hráčům pomáhá?

„Jak už jsem řekl, nějakou dobu to trvá. Když to po mně realizační tým v čele s koučem chce, snažím se pomáhat, jak to jde.“

Chodí za vámi mladší hráči sami a chtějí od vás rady, nebo se vyptávají na angažmá v Anglii a ve Spartě?

„To úplně ne. Myslím, že ze začátku je tam spíš takový respekt, ale nemám problém za nimi zajít sám a pobavit se s nimi. Samozřejmě i na hřišti se jim snažím nějaký postřeh předat.“

Když mluvíte o respektu, právě Pech říkal, že když přišel poprvé do kabiny, pozdravil ‚Dobrý den‘. Vy jste mu hned řekl, ať všem tyká.

„Jo. Já jsem to zažíval taky, nezačínal jsem tedy v dospělých takhle mladý, ale taky jsme ze začátku vykali. Zažil jsem i případy, kdy si někteří hráči nechali nějakou dobu vykat, což mi v týmu přijde divné. Jste pak spolu na hřišti a máte někomu vykat, když chcete přihrát balon? Že jim řeknu, ať mi tykají, je to nejmenší. Chci jim dát najevo, že nemusí mít žádný strach a ostych.“

Jak se v kabině mezi mladými spoluhráči cítíte?

„Ten trend už nějakou dobu trvá, nejen v Boleslavi, ale obecně ve fotbale. Myslím, že to bude ještě častější. Díky tomu, že v Boleslavi bydlím a oba dva synové tam hrají, sem tam zavítám na zápasy mládežnických týmů. Některé kluky tak znám, vím, o koho se jedná. Mladí se s tím ale musejí poprat sami.“

Boleslav se chce po omlazení kádru vrátit mezi přední české týmy a v klubu se bere tato zimní příprava jako určitý zlom. Věříte, že to tak bude?

„Samozřejmě bych si to přál. Musím ale říct, že je to čím dál tím těžší. Ligové týmy jsou víc a víc vyrovnané a není to jednoduché. My se můžeme jen co nejlépe nachystat na sezonu a potom se v ostrých zápasech snažit získat co nejvíc bodů, abychom se někam posunuli. Ale jednoduché to rozhodně nebude.“

Jak těžké je pro vás osobně držet s mladými krok?

„Samozřejmě je to těžké, ale to bylo vždycky. Člověk se musí chystat, udržovat se i během dovolené. Musím říct, že zatím jsem odtrénoval všechno, nic jsem nevynechal. Musím to zaklepat. Jsme domluvení s trenérem, že to bude čistě na něm. Když bude cítit, že týmu můžu nějakým způsobem pomoct, tak budu na hřišti. Když si bude myslet, že je lepší, abych měl jakoukoli jinou roli, přijmu to. Nemám s tím sebemenší problém. Záleží na jeho rozhodnutí.“

Nevadí vám, když nejste v základní sestavě?

„Už to tak bylo nastavené a fungovalo to. Já s tím problém nemám, říkal jsem to vždycky. Teď to platí stejně. Když bude úspěšný tým a já budu na lavici, nemám s tím problém. Přál bych si, aby Mladá Boleslav byla úspěšná. Jestli to bude se mnou na hřišti, nebo mimo, není zásadní.“

Fotbal je stále rychlejší a rychlejší, nemyslíte si, že se pak z něj vytrácí chytrost? Vy sám platíte za kreativního, šikovného záložníka.

„Tohle spíš z více stran slýchám. S lidmi se o fotbale bavím a spousta z těch, které potkávám, zmiňuje, že kreativní hráči spíš ubývají, než přibývají. Posouvá se to hodně do atletična, ale nechám to na posouzení jiných.“

Ale pociťujete sám na hřišti, že se fotbal zrychluje?

„Myslím, že o mně se dlouhodobě ví, že nejsem extra rychlostní typ. Ale to ve své době nebyl třeba ani Pavel Horváth. Myslím, že každý hráč má jiné přednosti a je na něm, jestli je na hřišti dokáže využít, nebo ne. Na to se napojuje, jestli pomůže týmu, aby byl úspěšný. Samozřejmě se to zrychluje, to vnímáme všichni. Ale necítím se tak, že bych nějakým způsobem nestíhal, nebo bych byl už odepsaný. Beru všechno tak, jak to přichází. Na hřišti se snažím nechávat všechno.“

Jak dlouho byste chtěl ještě v lize hrát?

„Takhle vůbec nepřemýšlím. V tuhle chvíli jsem rád, že jsem fit a zdráv. Jsme domluvení s trenérem a vedením, že vždy po sezoně si sedneme a domluvíme se, jak to bude dál.“

A svou budoucnost po fotbalové kariéře už plánujete? Lákalo by vás být třeba funkcionářem nebo trenérem?

„Nějakou představu, jak by to mohlo být, bych měl. Ale v tuhle chvíli bych to nekomentoval, Vše bude vždycky závislé na tom, jak se po sezoně domluvíme. Nikdy jsem hodně dlouho dopředu neplánoval a nebudu to dělat ani teď.“

