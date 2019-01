Hrošovský o zájmu z Anglie: Hrát tam je sen. Mám nejvyšší čas se posunout | iSport.cz

Už je tomu dlouhých devět let, co se Patrik Hrošovský přestěhoval z rodného Slovenska do České republiky. Tehdy sedmnáctiletého dorostence si vyhlédli skauti z Plzně, kteří v něm rozpoznali velký potenciál. Střední záložník však nakoukl do velkého fotbalu v druholigovém Sokolově, kam zamířil na hostování. Než se z něj stala opora západočeského klubu, absolvoval ještě sezonní angažmá v Ústí nad Labem a Znojmě.

Dnes patří 26letý fotbalista k základním kamenům Vrbova výběru. Vždyť v této sezoně vynechal pouze dvě utkání domácího MOL Cupu, v ligových soubojích nechyběl na hřišti ani minutu. Je vůbec nevytěžovanějším hráčem Viktorie a patří k pilířům záložní řady.

Rodák z Bojnic se navíc blýskl i na evropské scéně. Během nedávné plzeňské cesty milionářskou Ligou mistrů, jež skončila třetím místem ve skupině a s ním spojeným postupem do vyřazovací části Evropské ligy, vždy patřil k nejlepším hráčům červenomodrých. V prvním souboji proti Realu Madrid, který se odehrál na Santiagu Bernábeu, dokonce vstřelil branku. Není tak divu, že na sebe upoutal pozornost nejednoho zahraničního klubu.

V minulých týdnech vypustil španělský deník AS informaci, že o šikovného záložníka stojí třeba německý Stuttgart či anglické týmy Southampton s West Hamem. A právě poslední zmíněný celek, na jehož lavičce sedí chilský taktik Manuel Pellegrini, měl být k zisku vyhlídnuté posily nejblíže. Plzeňský klub sice zprávy okamžitě označil za pouhé spekulace, případný odchod klíčové opory však nevyloučil.

Nyní se k možné změně dresu vyjádřil i sám Hrošovský, který s Viktorií momentálně absolvuje soustředění ve španělské Málaze. “Kdybych se dostal do Premier League, byl by to splněný sen. Je to jedna z nejlepších lig na světě a nikdy jsem si nemyslel, že bych se mohl dostat až tak vysoko,“ řekl v rozhovoru pro deník Šport.

Konkrétní nabídku však stále neobdržel. „Pokud chcete podrobnosti o West Hamu, zklamu vás. Samozřejmě, že jsem v kontaktu s manažerem, ale vím v podstatě jen to, co se píše v médiích,“ pokračoval.

Pokud nabídka nepřijde ani v příštích dnech přestupového období, slovenský reprezentant to určitě nebude brát jako prohru. „Rozhodně nebudu zklamaný. Jsem spokojený s tím, jakou pozici jsem si v týmu vybudoval. Na jaře to bude nepochybně zajímavé.“

V příští sezoně už ale bude o kariérní posun usilovat. „V září mi bude 27 let. Dalo by se říct, že už bude nejvyšší čas se někam posunout. V posledních dvou letech se pořád o něčem spekuluje, vždy mě někdo sleduje, ale ještě se nic konkrétního nestalo,“ doplnil.

Jestli Hrošovský v kádru úřadujícího mistra zůstane, bude pro něj i na jaře důležitým článkem. Plzni patří po devatenácti odehraných kolech druhá příčka, na vedoucí Slavii ztrácí čtyři body.