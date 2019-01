Sparťanská posila Hanousek: Základ? Mám před sebou čistý stůl | iSport.cz

Tahle spolupráce by mohla fungovat. Na pozici levého obránce Matěj Hanousek, nad ním v křídelním prostoru Alexandru Chipciu. Během střetu s CSKA Sofia si dokázali vyhovět, právě z jejich strany byla Sparta mnohem nebezpečnější. „Snažím se Alexovi vytvářet servis,“ krčí skromně rameny čerstvá posila z Jablonce.

Zvládnutá generálka, navíc když jste museli otáčet skóre, vás těší, že?

„Myslím, že jsme dobře začali, dali jsme brzy gól a zápas kontrolovali. Pak jsme bohužel inkasovali, psychika byla horší, z utkání jsme vypadli. Pro nás je cenné, že jsme i za nepříznivého stavu našli sílu, abychom to otočili.“

Překvapilo vás, jak důrazně k zápasu soupeř přistoupil?

„Bohužel, paní rozhodčí to nezachytila od začátku, takže to k tomu spělo. Bohužel.“

Odehrál jste celé utkání. Vnímáte, že máte blízko do základní sestavy?

„Nechci nějak předbíhat. Mám před sebou čistý stůl, udělal jsem pro to maximum. Nyní záleží na trenérovi, jak se rozhodne.“

Jak hodnotíte spolupráci s Alexem Chipciem na levé straně hřiště?

„Myslím, že nám to funguje. Snažím se dělat to, co umím, otevírat mu to do lajny, aby měl při přihrávce výběr. Když mě nabere obránce, vezme si zase míč doprostřed. Řeší to dobře, já mu dělám servis.“

Je důležité, že jste si vítězné tažení nepokazili posledním přípravným duelem?

„Samozřejmě, sebevědomí stoupá s každou výhrou, pořád to ale jsou jen přípravné zápasy. Ukáže se v prvních jarních kolech, jak na tom jsme.“

Ulevilo se vám, že se povedlo přestup z Jablonce ve středu formálně doladit?

„Neřekl bych, že jsem tím byl nějak svázaný. Bylo mi jasné, že se jedná o Davida (Lischku), pokud jde o zdraví, rozhodně jsem na to netlačil. Klidně bych čekal déle.“

