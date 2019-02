Skuhravý před startem jara: Moje Dukla bude nebezpečnější | iSport.cz

Upřímně, neděsí vás los prvních tří kol? Začínáte domácím dvojzápasem s Baníkem a Spartou, pak jedete do Liberce…

„Nechci se k tomu upínat. Od začátku ledna se s hráči bavím tak, že umístění a to, s kým hrajeme, je pro nás podružné. Poslední, co potřebujeme, je kalkulovat, kdy a jak budeme bodovat. Jsem si jistý, že jsme nachystaní dostatečně dobře na to, abychom zbývajících šestnáct zápasů zvládli. Pokud ne, neudělali jsme svoji práci dobře.“

Máte pocit, že je váš tým silnější než na podzim?

„Po sedmém kole jsem přišel do rozjetého vlaku, což nebyla komfortní situace pro mě ani pro hráče. Během zimní přípravy jsme ukázali, že je tým hladovější a pro všechny to byla daleko lepší práce. Podle mě je mužstvo konkurenceschopnější než na podzim.“

Vsadíte na váš oblíbený systém s třemi obránci?

„Víte, ono je vlastně jedno, jak hrajete. Jestli tam máte tři, nebo čtyři beky. Důležité je umět reagovat na zisk i ztrátu míče, klíčová je odvaha. Nebudu se na hráče zlobit za chybu, ale pokud se na hřišti bude někdo bát nebo se schovávat, budu nekompromisní. Ale abych odpověděl na otázku: začneme s třemi obránci.“

Zaměřili jste se v přípravě na zlepšení ofenzivní fáze? Na podzim jste nastříleli nejméně gólů ze všech ligových týmů.

„Je pravda, že v ofenzivní fázi jsme měli největší deficit, naproti tomu vzadu jsme šest zápasů odehráli s nulou. Na ofenzivě jsme přes zimu makali a byli jsme v ní úspěšní: dali jsme čtyři góly Příbrami, v Drážďanech a proti Bohemians dva. Daleko aktivněji hrajeme na posledních třiceti metrech, což nám umožňuje být nebezpečnější a dávat víc gólů. Snad si to přeneseme do ligy.“

Mimochodem, kdo je pro vás největší zimní posilou? Španělský ofenzivní univerzál Pablo González?

„Byl jsem se podívat v Lotyšsku a ve Španělsku, kde jsem viděl dost zápasů a hráčů. Pabla jsem viděl v zápase jeho Salamanky s béčkem Realu a hned mi bylo jasné, že zapadne do způsobu hry, kterým bychom se chtěli prezentovat. Drtivá většina jeho převzetí je do útočné fáze, což se mi moc líbí. Teď ho zbrzdilo zranění, ale až bude fit, může být pro českou ligu velkým oživením.“

Mrzí vás zranění defenzivního lídra Jána Ďuricy? Kvůli dvěma zlomeným žebrům má být mimo několik týdnů.

„Nejsem rád, že se rozsah jeho zranění dostal ven, je to podle mě citlivá věc, ale nedá se nic dělat. Jsme tým a jaro bude o tom, jak dokážeme zdravotní a karetní výpadky nahradit. Jáno mi chybí, svými zkušenostmi je pro nás hrozně důležitý, ale jak ho znám, věřím, že do dvou týdnů bude zpátky v tréninkovém procesu. Stejně jako klíčový záložník Marek Hanousek, který s námi normálně trénuje od začátku přípravy a v přípravných zápasech ukázal svoji zkušenost.“

Kdo může Ďuricu nahradit? Nováček Daniel Kozma, který přišel z druholigového Varnsdorfu?

„Moc jsem ho chtěl, ale to, jak dobře se adaptoval hned od prvního tréninku, je pro mě překvapení. Atakuje základní sestavu. Při absenci dvojice Ďurica & Raspopovič začne na beku, ale jinak je to univerzál. Kdysi patřil k nejlepším střelcům juniorské ligy… Zkušenosti v lize musí teprve získat, ale my mu v tom pomůžeme.“

Co další posila, útočník Vojtěch Hadaščok z druholigové Vlašimi?

„Chtěli jsme dobrého běhavého hráče, ale bohužel ho trochu zbrzdilo zranění a nemohl se tolik ukázat. Věřím, že svojí typologií bude pro tým hodně důležitý. Přinesl dynamiku, kterou jsme chtěli do mužstva dostat. Když jsme u útočníků, připravený už bude i Honza Holenda, což je pro nás vedle Máry Hanouska kýžená posila.“

Máte jasno o sestavě pro páteční premiéru s Baníkem?

„Mám. Když jsem trénoval Opavu, sledoval jsem příběh Baníku: vím, co kolega Bob Páník s týmem za poslední rok udělal. Je to obdivuhodné. Čeká nás zkušený a konsolidovaný soupeř s jasnou organizací hry. Pro nás bude klíčová eliminace rychlého přechodu. Věřím, že na to dokážeme zareagovat a že od začátku budeme schopní udávat tempo.“

Liga letos poprvé vyvrcholí nadstavbovou částí. Co od toho čekáte?

„Pro všechny to bude nové. Beru to tak, že je to o pět zápasů a patnáct možných bodů víc. V součtu máme před sebou šestnáct kol, v kterých budeme chtít urvat co nejvíc bodů. Snad nám těch pět utkání navíc pomůže k tomu, co chceme. Zachránit pro Duklu ligu.“

