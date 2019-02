Plzeňský boss Šádek popsal, jak to bylo s Krmenčíkem. O Vrbu se nebojí | iSport.cz

Krmenčík už měl blízko přestupu v létě, kdy se plzeňské vedení i přes zajímavé nabídky rozhodlo svůj útočný klenot udržet. Stejná situace se opakovala i v zimním termínu, kdy na západočeský stůl přistála pobídka z belgických Brugg. Překvapivě v době, kdy se útočník zotavuje po operaci kolene a na trávník se podívá pravděpodobně až v květnu.

„Zavázali jsme se Michaelovi, že když přijde nabídka, budeme jednat. Byli jsme zaskočení tím, že do jednání vstoupily Bruggy v době, kdy probíhá jeho rekonvalescence a je dva měsíce po operaci, ale chtěli jsme dodržet slib,“ uvedl Šádek.

Jednání v konečný přestup nevyústila a plzeňský šutér tak zůstává na západočeské adrese. „Nabídka byla v počátku taková, že by se asi dala akceptovat. Michael odletěl (ze soustředění ve Španělsku), ale jednání se vyvíjela jiným směrem, než jsme si představovali. Nebylo v našich myslích, že bychom Michaela prodávali, nepotřebovali jsme ani nechtěli, šlo jen o dodržení závazku. Když se to vyvíjelo jinak, jednání jsme ukončili,“ vysvětlil Šádek.

Plzeňský boss zároveň jasně řekl, že v tuhle chvíli je další Krmenčíkův transfer pasé. „Michael se vrátil k týmu. Než začne hrát a střílet góly, s nikým se bavit nebudu. Teď je to vyřešené, Michal si musí říct o další přestup na hřišti svou výkonností,“ zdůraznil Šádek.

Dostalo se i na pozici trenéra Pavla Vrby, který má v klubu smlouvu do léta 2020, podle informací iSport.cz obsahující výstupní klauzuli. Tu využil na konci roku 2013 Miroslav Pelta, který úspěšného kouče vyplatil z Plzně z prvního angažmá a přivedl ho k národnímu týmu.

„Už jsme si tohle obávání vysvětlili, trenér je profík a i já si dám pozor,“ reagoval Šádek na otázku, zda se obává scénáře, že by v létě o Vrbu podruhé přišel. „Práci tady v klubu trenér po sezoně mít bude, i když skončíme první, druzí a budeme hrát kvalifikaci o jakýkoliv evropský pohár. Je to kvalitní trenér a posouvá se, nabídky dostává. Ale co se do Plzně vrátil, o žádných nabídkách jsme nemluvili. Pokud mu ji někdo dal, v hlavě si vyhodnotil, že to není něco, čím by zatěžoval klub. Jeho odchodu se nebojím a jsem i nachystaný, kdyby náhodou odešel,“ dodal plzeňský ředitel.

Viktoria zároveň dolaďuje příchod mladíka Ladislava Krejčího z Brna. „Ještě to nedopadlo, protože jsme to nedotáhli do finální fáze, ale jednání probíhají a v nejbližších dnech to zfinalizujeme. Je to mladý hráč, co by stoprocentně zůstal na jaro ve Zbrojovce. Přestupový termín je do 22. února, máme ještě nějaký den.“

Hejda po remíze v generálce: Na každou branku se strašně nadřeme 720p 360p REKLAMA