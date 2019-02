Baroš je fit a těší se na ligu. Týmu věřím, nadstavba bude skvělá, říká | iSport.cz

Jak složité bude obhájit podzimní pozici?

„Obhajoba je vždycky těžší. My jsme do sezony šli s tím, že chceme skončit do desátého místa, abychom se vyhnuli loňským starostem. Ale ještě před startem sezony jsem říkal, že tenhle tým má na víc. Už na jaře jsme hráli dobře, navíc jsme v létě ještě posílili. Zatím má předpověď vychází, ale bude těžké to potvrdit. Všichni na nás budou víc nachystaní, budou se chtít vytáhnout. Do toho lidi, před kterými se každý vyhecuje. Jednoduché to nebude, ale doufám, že s tou kvalitou, co máme, v šestce zůstaneme.“

Může být výhodou, že se na rozdíl od přímé konkurence – Sparty, Jablonce, Zlína – Baník příliš nezměnil?

„Vždycky je to výhoda, protože když se do mančaftu hodně sahá, trvá, než se sehraje. Prožili jsme to před rokem v zimě, kdy přišlo několik hráčů. Dva tři měsíce trvaly, než si to sedlo. Pak jsme zachránili ligu a zažili fantastický podzim. To teď však nic neznamená, jedeme na Duklu, která hraje o to, co jsme hráli loni my. Víme, co nás čeká, ale musíme se dívat do vlastních řad a snažit se hrát ten fotbal jako na podzim.“

Fanoušci vás přes zimu neviděli příliš hrát, jaká je vaše forma?

„Cítím se dobře. S trenérem jsem to měl trochu upravené, protože na umělce bych nechal achillovky, lýtka a byl bych půl roku mimo. Místo toho jsem hodně běhal s kondičním koučem, což bylo fajn. V Turecku jsem hrál jen tři poločasy, takže rytmus mohl být větší, ale na ligu se těším. Už to hraju trochu víc hlavou, dokážu se připravit na první zápas.“

Byly nějaké myšlenky, že byste skončil?

„Slyším to co půl roku, ale neřeším to. (směje se) Říkal jsem, že dokud budu zdravý a bude mě to bavit, budu hrát. Zatím to tak je i díky super partě, výsledkům. Nálada je pozitivní, jen aby to vydrželo. Co se mnou bude dál, se teprve uvidí.“

Co říkáte na „nové“ jaro? Bude zajímavější díky nadstavbě?

„Je to něco nového, i když já už to zažil v Turecku. Tam to bylo drastičtější, protože body se po základní části půlily. Tady to zůstává, bude to zajímavé. Uděláme maximum, abychom se udrželi v šestce a hráli další krásné zápasy. Proto se fotbal hraje.“

Takže nový formát ligy osobně berete.

„Já jsem pro, pro lidi to bude zajímavější. Až se bude hrát nadstavba, bude už pěkné počasí, takže věřím, že stadiony budou plné. Navíc i mančaft, který skončí třeba desátý, se může dostat do Evropy. Poslední dvě kola to v Česku většinou vypadalo tak, že už nikdo o moc nehraje, čemuž napovídaly výsledky. Teď to bude jiné, musíte makat do třicátého kola, aby to pak mělo smysl.“

Právě kvůli nadstavbě se však začíná dřív a současné terény vám asi moc nevyhovují...

„Dneska už jsou hřiště vyhřívaná, podívejte se tady (ukazuje na vítkovický trávník). Plac je dobrý, na Dukle to bude podobné. Není minus patnáct, teploty snad budou nad nulou, takže taková tragédie to nebude.“

Jedinou posilou je Nemanja Kuzmanovič, jak vypadá vaše spolupráce?

„Na to je ještě brzo, strávil s námi jen pár tréninků a pak soustředění v Turecku. A všichni víme, že tam nám to, co se týče počasí, příliš nevyšlo. Byly těžké terény, vítr, takže se to teprve ukáže. Ale na první pohled je vidět, že je to výborný fotbalista. Je pohyblivý, má dobrý dotek, dostává se do zakončení, určitě bude posilou. Vpředu jsme teď čtyři a ještě je v záloze zraněný Ondra Šašinka, takže se to teď nemusí nijak lepit. Trenér má varianty na střídání i do základu podle soupeře.“

Kuzmanovič po příchodu do Baníku prohlásil, že zahrát si s vámi byl jeho sen. Vnímáte svou roli mentora?

„Ani ne, i když vím, že moje kariéra trvá už dvacet let. Snažím se mezi kluky normálně zapadnout, nedělám žádné rozdíly. Na hřišti jsme pak stejně všichni rovnocenní. Je sice pěkné, že hraju tak dlouho, ale když nebudu mít výkonnost, je to k ničemu. Pak už můžu přejít do role funkcionáře, ale zatím se furt cítím jako hráč. Samozřejmě se klukům snažím pomoct a mluvit na ně. A jestli to tak vnímají, jsem za to rád.“

Šel díky tomu nahoru i Jakub Šašinka, nejlepší střelec přípravy?

„On má vždycky přípravu fantastickou, pak to trošku opadne. Ale snaží se, určitě šel nahoru. Teď je důležité, aby si formu udržel a převedl ji do ligy. V přípravě je to něco jiného, někdy hrajete proti unavenějším nebo druholigovým soupeřům. Soutěž je vyhecovanější a více kontaktní.“

