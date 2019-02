Rada k Doležalovi: Chce nás Slavia rozhodit?! Hostování je výsměch | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Olomouc - Jablonec: Skvělá práce Vatajela! Vymyslel gól pro Doležala a hosté znovu vedou, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vize Doležalova odchodu do Edenu se vám moc nezamlouvá, co?

„Když se něco takového objeví dva dny před ligou, je to nepříjemné. Není to profesionální. Můžeme spekulovat, ale nedávejme tyhle „zaručené“ zprávy. Netlačme to nikam. Nevím, jestli se nás Slavia bojí a chce nás rozhodit. Ať si Doležala koupí. Mají pět útočníků a chtějí šestého. Kdybych byl v reprezentaci a chtěli mě poslat na hostování třeba do Zlína, tak bych se jim vysmál. A to nemám nic proti Zlínu.“

Hostování je pro vás nepřijatelné?

„Doležal je hráč národního týmu. Mě osobně by to urazilo. S Martinem jsem mluvil, je to inteligentní kluk. Nikomu nebudu šlapat po štěstí, ale pro nás je to hodně důležitý hráč. To potvrdil v Olomouci, kde dal rozhodující branku. Maká, za poslední rok šel strašně nahoru. Pokud někdo přijde a nabídne astronomickou částku, tak ať odejde. Ale nemůže jít za dva miliony. Jsem přesvědčený, že Doležal u nás zůstane. Chci, aby tady byl. Ve Slavii by nemohl hrát Evropskou ligu. A že by Slavia neuhrála jedenáct kol české ligy bez Doležala? Škoda, van Buren, Olayinka. Asi jsou špatní. Ale to je na klubech. Když se dohodnou.“

Co byste dělal?

„Znáte mě, byla by bouřka. Ale nic bych s tím neudělal. Teď si to do hlavy nedávám. Doležal je náš hráč, vyhrál nám v Olomouci zápas. Dal jsem mu dva dny volno. V pondělí ho rád uvidím.“

Jediný dostal dva dny volna?

„Jo. Má nějaké křtiny nebo co. Poprosil mě o to. Kdyby nedal ten gól, tak ho nedostane.“ (úsměv)

Probudil jste opět Bogdana Vatajela. Jak to děláte?

„Bóža je dobrej hráč. Když jsem přišel do Sparty, taky nehrál. Nevěděl jsem, co je za hráče. Ale poznal jsem, že je to pozitivní kluk, charakterově velice dobrý. Potřebuje důvěru. Chtěl jsem ho. Potřebovali jsme, aby z levé strany někdo dovedl odcentrovat z plného běhu. Já už to nemůžu být…Splnil to, co jsme po něm chtěli. Ale nebudeme dělat závěry po prvním kole. Se Sobolem jim to fungovalo. Levá strana měla hodně dobrých momentů.“

Jste spokojený s výkonem celého mužstva?

„Zima byla turbulentní, byli jsme v očekávání. V prvním poločase jsme kontrolovali hru, herně jsme byli lepší. Olomouc jsme nepustili do šance. Věděli jsme, že když polevíme, dokáže být nebezpeční. Podali jsme dobrý výkon. Vyrovnávací gól mě trošku zlomil, měl jsem černé můry. Zbytečně jsme začali bránit výsledek. Yunis přinesl do hry soupeře oživení. Ale viděl jsem na týmu, že má pořád odvahu. Kombinace před druhým gólem byla ukázková. Bohužel jsme přišli o Kratochvíla, který si zranil koleno. Kdyby to bylo na delší dobu, byla by to další rána. Ale musíme si s tím poradit. Šel tam Kubista a dal branku. Hráli jsme fotbal, hodně se mi to líbilo. Hráčům musím poděkovat za přístup a nasazení.“

Góly Domácí: 87. Beneš Hosté: 78. V. Kubista, 88. Doležal Sestavy Domácí: M. Buchta – Zahradníček, Beneš, Jemelka, Vepřek (C) (81. Lalkovič) – Pilař, Kalvach, Plšek (70. P. Dvořák), Houska, Falta – Nešpor (63. Yunis). Hosté: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol – Hübschman (C) – Jovović (87. R. Acosta), Kratochvíl (54. V. Kubista), Považanec, Vatajelu (90+1. Pleštil) – Doležal.

