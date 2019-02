Kozák osladil ligový debut gólem. Přidá mi na sebedůvěře, řekl | iSport.cz

Byl jste z debutu nervózní?

„Ano. Nervozita byla upřímně větší, než jsem čekal. I když se člověk na premiéru chystá, neví, co může očekávat a co ho čeká. Nicméně v podstatě se jednalo o klasickou předzápasovou nervozitu. Soustředil jsem se hlavně na svůj výkon a na to, ať to zvládneme.“

Jaká vám připadá po prvním kontaktu česká liga?

„Během prvních minut jsem se musel trochu rozkoukat. Kluci mi to ale hodně usnadnili, první půlhodinu jsme odehráli výborně a díky tomu jsem lépe zapadl. Co se týče kvality, kvůli hřišti se místy více nakopávalo, kombinačnímu fotbalu moc trávník nepřál. S tím jsme však museli počítat, navíc nešlo o nic drastického. Nicméně, že by mě něco zaskočilo, to rozhodně ne.“

Liberec - Příbram: To je debut! Kozák pohotově zužitkoval přesný centr, 4:0 720p 360p REKLAMA

Na kontě máte první ligovou branku, šancí ale bylo ještě víc.

„Je to tak, měl jsem ještě obrovskou šanci během prvního poločasu. Na druhou stranu jsem rád, že jsem se do příležitostí vůbec dostal a že jsem byl ohrožení pro obranu soupeře. Za gól jsem strašně vděčný. Přidá mi na sebedůvěře, nicméně uvědomuju si, že je pořád na čem pracovat.“

Gól jste bez přemýšlení běžel oslavit s fanoušky. Je pro vás vzájemný kontakt důležitý?

„Vždycky byl. Už odmala jsem měl s fanoušky dobrý vztah, snažím se branky slavit s nimi. Velkou roli hrají emoce, je to pro mě důležité.“

Určitě do budoucna pomůže, že jste nemusel čekat na premiérovou branku dlouho, že?

„Bezpochyby. Pro útočníka je první gól strašně důležitý. Nicméně musím přiznat, že bych byl spokojený i bez branky. Spoluhráči vstřelili první tři góly a počítá se hlavně výhra. Gól je pomyslná třešnička na dortu. Každopádně je to super a další kus potřebné sebedůvěry, navíc jsem se o krůček přiblížil své vytyčené metě.“

SESTŘIH: Liberec - Příbram 4:0. Nebozí hosté dostali nakládačku, pálil i debutant Kozák 720p 360p REKLAMA

Liberec - Příbram: Aktivní Kozák! Jeho hlavičku vytáhl Kočí Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Liberec - Příbram: Hvězdný Kozák ukázal svou extratřídu, vychytal ho Kočí! 720p 360p REKLAMA