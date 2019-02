Dočkalův návrat do Sparty: hráč letí do Číny ukončit smlouvu | iSport.cz

Ještě minulý týden se přitom zdálo, že potenciální přesun Bořka Dočkala do rudého dresu uvízl ve slepé uličce. „Teď to není aktuální,“ prohodil na tiskové konferenci před startem druhé poloviny ligového ročníku hlavní trenér Zdeněk Ščasný.

Během uplynulého víkendu ale nabrala jednání na obrátkách. Čínský klub se obrátil na Spartu, během pouhých čtyřiadvaceti hodin ležela na stole podepsaná transferová smlouva, podle které Pražané za zkušeného záložníka zaplatí zhruba 1,3 milionu eur (asi 34 milionů korun).

Nyní budou následovat další kroky. Tím prvním je vyvázání Dočkala z kontraktu s Henanem „Bořek Dočkal v nejbližších dnech se zástupci agentury Sport Invest odcestuje do Číny, kde proběhnou jednání o ukončení jeho smlouvy a vyřešení smluvních závazků s klubem Henan Jianye,“ uvedla v prohlášení společnost, která hráče zastupuje. „Následujícími kroky, které by měly vést k návratu Bořka na Letnou, jsou jednání hráče o ukončení kontraktu v Číně a podpis smlouvy se Spartou,“ doplnil letenský klub.

Právě hráčovi agenti nyní významně vstupují do hry. Ve středu společně s Dočkalem odletí do Číny a bude na nich, aby s čínským klubem našli společnou řeč a svého klienta smluvně „osvobodili“.

Byť to tak na první pohled nemusí vypadat, jedná se o ne úplně jednoduchý krok. S ohledem na skutečnost, že měl lídr národního týmu s Henanem kontrakt ještě na dva roky, lze předpokládat, že Sport Invest bude usilovat o určité finanční vyrovnání. Jak vysoké? A uslyší na to Číňané? Obě otázky by měly zodpovědět už nejbližší dny.

Pokud se povede čínskou anabázi definitivně uzavřít, bude zbývat poslední, veskrze formální úkon. A tedy dohoda na podmínkách působení na Letné. S ním by neměl být žádný problém, podle informací deníku Sport jsou obě strany na všem předběžně domluvené.

Prakticky jisté v tuhle chvíli je, že třicetiletý záložník nenastoupí do pondělního utkání na Dukle, z Číny by se měl totiž vrátit až během víkendu. Přestupový trh se v Čechách uzavírá 22. února, do té doby musí být vše administrativně doladěno. Pokud se tak stane, nic nebude bránit tomu, aby Dočkal naskočil v sobotu 23. února do domácího šlágru s Baníkem.