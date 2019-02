Dříve konkurenti, nyní parťáci. Baník posílá rozehrávat talenty do Vítkovic | iSport.cz

Před více než třiceti lety, kdy Vítkovice získaly svůj jediný mistrovský titul v historii a následně si užily účast v evropských pohárech, by se těžko stalo, že by jim Baník jakožto svému konkurentovi poslal mladíka na rozehrání. Stejně jako to, že by oba celky bydlely na jednom stadionu.

Nyní to tak funguje. Jen z Vítkovic už není FC, ale MFK. „Jsem rád, že naše spolupráce klape, ale nechtěl bych Vítkovice nazývat naší farmou. Je to svébytný klub,“ upozorňuje hned na začátku Michal Bělák, výkonný ředitel Baníku. „Jsme tady v jednom baráku, všichni se známe. Konzultujeme tak věci s trenéry, doktory, fyzioterapeuty, plyne z toho opravdu řada výhod,“ říká.

Tou největší je bezesporu to, že mladíci sbírají zkušenosti v dresu desátého mužstva FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Někteří míří do Petřkovic v MSFL, ti zdatnější pak rovnou právě do Vítkovic. „Pokud se máte obouchat v dospělém fotbale, je druhá liga určitě prospěšnější než juniorská. Ta je podle mě trochu zlo, akorát prodlužuje dorostenecký věk,“ porovnává trenér MFK Jiří Balcárek.

„Hráči se tam moc nesetkají s pořádnými souboji, kdežto ve druhé lize se utkají se zkušenými borci, díky čemuž se mnohem víc naučí a rychleji se zdokonalují. I v tréninku u nás vidí, jak pracují Mikula nebo Cverna. To je něco jiného, než když pracujete s vrstevníky,“ dodává.

Hráči Baníku ve Vítkovicích (v průběhu tří sezon) František Chmiel (brankář, 21 let)

Martin Šustr (brankář, 28 let)

Roman Holiš (obránce, 20 let)

Martin Honiš (obránce, 23 let)

Josef Celba (obránce, 24 let)

Filip Kaloč (záložník, 18 let)

Dan Ožvolda (záložník, 22 let)

Jan Matěj (záložník, 22 let)

Martin Macej (útočník, 21 let)

Právě on pak baníkovcům dávkuje cenné minuty v profesionální soutěži. Rozhoduje však kvalita, nikoli příkaz mateřského klubu. „Na to bychom nepřistoupili, minutáž opravdu není nijak zavazující,“ podotýká Balcárek.

Posledním „kusem“, který přišel na zkušenou do vedlejší šatny Vítkovic, je 18letý talent Filip Kaloč. Kouč prvoligového týmu Bohumil Páník jej měl půl roku v kádru, aby získal správné návyky, a nyní jej posílá hrát. „Baník samozřejmě, stejně jako třeba Sparta ve Vlašimi, má zájem, aby jejich kluk nastupoval. Ale já vždycky říkám, že mě zajímá akorát výkon,“ říká Balcárek.

Co se dohod týče, dochází maximálně k tomu, že se o plat hráče dělí oba kluby. Slíbení místa v sestavě neexistuje, přesto se málokdy stane, že by hráč Baníku ve Vítkovicích vyloženě paběrkoval. Podle Běláka je to tím, že se rizika neúspěšného angažmá minimalizují hned ze začátku při úvodních jednáních.

Kdo s kým spolupracuje Sparta - Vlašim

Slavia - Žižkov - Vyšehrad (ČFL)

Plzeň - Sokolov

Liberec - Varnsdorf

Jablonec - Varnsdorf

Baník - Vítkovice

„Na rovinu si řekneme, který post je pálí. My to pak s realizačním týmem a sportovním ředitelem vyhodnotíme a někoho jim nabídneme. Většina kluků tady hraje stabilně, nestává se nám, že by zmizeli z povrchu zemského, nebyli vůbec vidět a neměli bychom je pod kontrolou. Třeba v Třinci bohužel loni Celba sezonu proseděl,“ vzpomíná funkcionář Baníku.

Když se vše podaří doladit, následuje už jen dohled nad výkonností v soutěžních duelech. Na podzim Vítkovicím pomáhala šestice plejerů, na jaře by mělo jít o podobný počet. „Hrávají v pátek odpoledne, takže po práci jen přejdeme z kanceláře na tribunu,“ usmívá se Bělák.

Balcárkovi svěřenci disponují 21 body, na patnácté Táborsko mají osmibodový náskok. Klidný střed tabulky znamená ideální čas k zapracovávání nadějí. „Je to dobrá cesta, chceme v ní pokračovat. Doufám, že Baník bude mít v budoucnu ještě více kvalitních hráčů, kteří budou hostovat ve druhé lize a poté se rvát o místo u nás, jako třeba v poslední přípravě Celba,“ plánuje.

Od léta se však situace přece jen trochu změní, juniorky totiž nahradí smysluplnější béčka. Baník by rád zakotvil v MSFL. „Náš plán? Ti, co vylezou z dorostu, půjdou nejdřív do B-týmu. A ti, co už něčím prošli, půjdou o soutěž výš do Vítkovic,“ prozrazuje Bělák.