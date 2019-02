Bořil: Kayambu v Plzni zvládnu, karty neřeším. Jak zlomil nos trenérovi? | iSport.cz

Dodala vám konfrontace proti Genku sebevědomí? O jeho hráče se zajímá třeba Arsenal a vy jste s nimi hráli vyrovnanou partii.

„Určitě. Jsme rádi, že takové zápasy vůbec můžeme hrát. Je vidět, že na tyhle mužstva máme a že si vytváříme spoustu šancí. Je jen škoda, že to tam nespadlo. Ale tyhle zápasy chceme hrát. Snad postoupíme.“

Kolik sil vás stálo čtvrteční utkání v Evropské lize?

„Hodně. Sami jste viděli, že to byl těžký zápas. Genk byl vynikající, bylo to nahoru dolu. Vzalo nám to hodně sil, ale myslím, že Plzeň na tom bude stejně.“

Budete chtít v nedělním šlágru potvrdit, že jste momentálně lepší než Plzeň?

„Určitě. Ale bude to těžký zápas jako v Evropě. Víme, že Plzeň se na nás připravuje, my na ni taky. Máme formu, potvrzujeme to. Myslím, že to bude zajímavý zápas. Oni i my chceme hrát fotbal, nikdo nechce hrát beton. Řekl bych, že to bude o prvním gólu, ten hodně napoví.“

V případě výhry byste Plzni odskočili na devět bodů. To by byl veliký krok k titulu, že?

„Nemyslím si, že by to byl klíčový náskok. Samozřejmě bychom byli v takovém případě v komfortní pozici, ale určitě to nebude tak, že budeme mít našlápnuto k titulu.“

Vás v neděli čekají souboje s Joelem Kayambou, který se v Plzni docela chytil. Co na něj říkáte?

„Má formu. Už jsem na něj hrál, vím, jak hraje. Je nepříjemný, rychlý, silový. Já jsem teda taky silový, ale trochu pomalejší (smích). Ale připravím se na něj, podívám se na video. Myslím, že to zvládnu.“

A další novou plzeňskou zbraní v útoku je Jean-David Beauguel…

„To bude spíš soupeř pro stopery. Je tam však Míša (Ngadeu), to je zeď. Ale Beauguel je nepříjemný, vysoký, ve vápně musí být pokrytý. Já s ním teda asi budu těžko soupeřit, ale stopeři na něm budou nalezlí.“

Asi nepochybujete, že Michael Ngadeu si s ním poradí?

„Určitě. Vidíte sami, že za něj nikdo neproleze. On si ho obejme tou svou velkou tlapou… Má velkou sílu. Myslím, že v tomhle nebude žádný problém.“

Máte v hlavě, že už jste nasbíral sedm žlutých karet a další žlutá pro vás bude znamenat stop na dva zápasy?

„Hážu to za hlavu. S tím tam nejedu. Jestli žlutou dostanu, tak ji dostanu a budu stát dvě kola. Odsedím si trest a pak snad zase naskočím.“

Během soustředění jste při bagu zlomil nos trenéru Jindřichu Trpišovskému. Nemáte teď zákaz přiblížit se k němu?

„Myslím, že je to obráceně (úsměv). Trenér řekl jasně, že když budu hrát já, tak on nebude. Tedy zatím. Pak snad bude mít batmanovskou masku. Ale spíš jsem mu pomohl, protože v nemocnici se ukázalo, že už to měl jednou zlomené a blbě se mu dýchalo. Pomohl jsem mu, že jsem mu to dorazil a lékaři mu to spravili. Může dýchat.“

Zatrnulo vám, když jste trenéra trefil?

„V první chvíli jsem nevěděl, že jsem ho trefil. Až když se nezvedal, říkal jsem si, co se děje. Pak jsem viděl, že je v kaluži krve, doktor jen mával, že se jede do nemocnice.“

Ocenili spoluhráči váš důraz?

„Oni vědí, že jsem důrazný a spíš si ze mě dělají srandu. Proti mně pak nikdo nechce hrát. Se mnou jo, ale proti ne.“