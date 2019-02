KOEFICIENTY: Česká jízda! Plzeň a Slavia už téměř zajistily klíčovou metu | iSport.cz

Zatímco v průběhu podzimu hrozilo, že český fotbal bude mít za dva roky jen čtyři zástupce v pohárech, poslední dva hrací dny Evropské ligy situaci zcela otočily. Po posledním podzimním kole se tuzemské kluby dostaly na dostřel elitní patnáctce a po čtvrtečních úvodních zápasech vyřazovací části poskočily o dvě pozice na 14. místo, což je největší posun v rámci celého žebříčku.

Plzeň po obratu a výhře 2:1 nad Dinamem Záhřeb zajistila dva body a Slavia po bezbrankové remíze s Genkem uhrála jeden bod. Body se dělí počtem týmů startujících v této pohárové sezoně, v českém případě pěti. Tuzemské kluby tak ve čtvrtek připsaly 0,6 bodu a definitivně pod sebe dostaly aktuálně patnácté Dánsko, které už v pohárech zástupce nemá. Český fotbal přeskočil i Švýcarsko, před nímž má momentálně náskok 0,575 bodu.

Země helvétského kříže měla v tomto ročníku pohárů také pět týmů a ve hře už je pouze jeden, takže tuzemské kluby už by mohl ohrozit jen případný senzační obrat Curychu. Pokud by celek z podhůří Alp v Neapoli zvítězil takovým rozdílem, který by mu postup nevynesl, Švýcarům by to na český koeficient už nestačilo.

I v případě senzačního obratu Curychu by ale stále měly tuzemské týmy situaci plně ve svých rukou. Jistotu elitní patnáctky by jim dalo i to, pokud by Plzeň za týden dokázala v odvetě v Záhřebu po domácí výhře 2:1 nad Dinamem postoupit. Aktuálně sedmnáctí Chorvaté totiž ztrácejí na český koeficient více než bod a další celek už ve hře nemají.

Ani případný postup Curychu a vyřazení Plzně by však nemusely znamenat pohromu, neboť Chorvaté by stále ztráceli v přepočtu více než jednu výhru a navíc by mohla další body získat Slavia, kterou čeká odveta v Genku.

Po povedeném týdnu má český fotbal na dosah dokonce i třinácté Řecko, ke kterému mu chybí už jen 0,125 bodu. Jihoevropské zemi už navíc zůstal ve hře jen Olympiakos Pireus, který uhrál nepříliš příznivou domácí remízu 2:2 s Dynamem Kyjev a mohl by z Evropské ligy vypadnout. Tím by se tuzemským klubům mohla otevřít cesta ještě k dalšímu posunu.

Pětiletý žebříček národních koeficientů UEFA (rozhodující pro sezonu 2020/21):

Pořadí Země 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 Celkem 1. Španělsko 20,214 23,928 20,142 19,714 14,857 98,855 2. Anglie 13,571 14,250 14,928 20,071 13,357 76,177 3. Itálie 19,000 11,500 14,250 17,333 10,928 73,011 4. Německo 15,857 16,428 14,571 9,857 13,357 70,070 5. Francie 10,916 11,083 14,416 11,500 9,750 57,665 6. Rusko 9,666 11,500 9,200 12,600 6,916 49,882 7. Portugalsko 9,083 10,500 8,083 9,666 8,900 46,232 8. Belgie 9,600 7,400 12,500 2,600 7,800 39,900 9. Ukrajina 10,000 9,800 5,500 8,000 5,200 38,500 10. Turecko 6,000 6,600 9,700 6,800 5,300 34,400 11. Nizozemsko 6,083 5,750 9,100 2,900 6,800 30,633 12. Rakousko 4,125 3,800 7,375 9,750 5,400 30,450 13. Řecko 6,200 5,400 5,800 5,100 5,100 27,600 14. ČR 3,875 7,300 5,500 5,500 5,300 27,475 15. Dánsko 2,900 5,500 8,500 5,250 4,875 27,025 16. Švýcarsko 6,900 5,300 4,300 6,500 3,900 26,900 17. Chorvatsko 6,875 4,500 5,125 5,125 4,750 26,375 18. Kypr 3,300 3,000 5,500 7,000 6,125 24,925 19. Srbsko 2,750 4,250 2,875 6,375 6,000 22,250 20. Skotsko 4,000 3,000 4,375 4,000 6,750 22,125





