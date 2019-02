Nečekaná posila pro Plzeň! Na hostování přichází exsparťan Brabec | iSport.cz

Plzeň potřebuje stopera poté, co si v úvodu jara přivodil otřes mozku Lukáš Hejda. K dispozici jsou už jen Luděk Pernica a Roman Hubník, který ale kvůli žlutým kartám nemůže nastoupit do čtvrtečního odvetného utkání Evropské ligy s Dinamem Záhřeb. Zaskočit za něj budou muset hráči z jiných pozic jako Roman Procházka nebo David Limberský. Brabec s Plzní do Záhřebu neodletěl, neboť soupisky pro první kolo play off už jsou uzavřené.

"Vzhledem k současné situaci, kdy máme v obraně několik absencí, bylo pro nás dotažení tohoto transferu jednou z priorit. Jsme rádi, že jsme do našeho kádru získali hráče, který má kvalitu i velké zkušenosti," řekl pro klubový web generální manažer Adolf Šádek. "Jsem přesvědčený, že jeho adaptace i vzhledem ke zkušenostem nebude dlouho trvat. Pevně doufám, že si vše sedne a bude to výhodné pro všechny zúčastněné a hostování v létě přetavíme v transfer," dodal.

Čtrnáctinásobný reprezentant Brabec je odchovancem Sparty. V lize nastupoval při hostováních také za Žižkov a Brno. Celkem nasbíral 90 ligových startů. V létě 2016 zamířil do Genku, kde odehrál za dvě sezony 37 ligových duelů a dalších 11 zápasů v Evropské lize.

Loni v létě odešel do Rizesporu, kde na podzim nastoupil do 17 ligových utkání. V lednu ale přišel o pevné místo v sestavě poté, co klub přivedl dva obránce z portugalské ligy. Do posledních pěti duelů už nezasáhl. V Turecku se dohodl na ukončení hostování a mohl zamířit do Plzně.

"Byla to taková rychlejší akce. Dnes jsem přiletěl z Turecka, kde se to vše dořešilo. S panem Šádkem jsem se dohodl za pět minut. Plzeň je špičkový klub a každoročně hraje o poháry a o titul. Toho se chci účastnit, chci pomoci Plzni a zasáhnout do co nejvíce utkání, čímž bych se mohl i poprat o reprezentaci," uvedl Brabec.

V létě přitom existovala i varianta návratu do Sparty, obránce byl s pražským klubem v kontaktu. Jeho agent Ondrej Chovanec ovšem podle zdrojů iSport.cz požadoval pro hráče roční plat 10 milionů korun a dalších 10 milionů jako provizi. Sparta jednání kvůli finančním požadavkům ukončila, v zimě pak možný návrat stopera odmítla rovnou.

"Zeptali se mě, jak bych se na to tvářil. Nabídka ale ve finále ani nepřišla. Nedostal jsem prostor spekulovat, zda se mám vrátit nebo ne," řekl Brabec o zájmu z Letné v září.

✍ NOVÁ POSILA ✍

Do Viktorie přichází na půlroční hostování s opcí 26letý reprezentační obránce JAKUB BRABEC. Vítej v Plzni, Brábo! ❤💙



ČLÁNEK ➡ https://t.co/fMEPogCB0X#fcvp pic.twitter.com/FMtpxkQTFd — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 20. února 2019