Zklamaný Laštůvka: Štetina? Kdyby to byl Baroš, má červenou hned | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39. Štetina, 57. Moberg Karlsson, 77. Drchal Hosté: 29. Diop, 90+3. Kuzmanović Sestavy Domácí: Nita – Zahustel, Štetina, Costa, Matěj Hanousek – Sáček, M. Frýdek – Hložek (80. M. Hašek), Dočkal (C), Moberg Karlsson (64. Radaković) – Tetteh (71. Drchal). Hosté: Laštůvka – Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman – Fillo (80. J. Šašinka), Jánoš (71. Jirásek), R. Hrubý, Holzer – Baroš (C), Diop (58. Kuzmanović). Náhradníci Domácí: Heča, Kanga, Chipciu, Drchal, Hašek, Plavšić, Radaković Hosté: Budinský, Kuzmanović, Jirásek, Granečný, Šašinka, Šindelář, Mešaninov Karty Domácí: Štetina, Moberg Karlsson, Štetina Hosté: Baroš, Fillo, Fleišman, Diop, Jánoš Rozhodčí Houdek – Hrabovský, Caletka Stadion Generali Arena, Praha-Bubeneč Návštěva 15 225 diváků

Byla to řežba, jako vždy. Sparta versus Baník. Boj o každý metr. Plno ostrých soubojů okořenilo napjatý duel o průběžné třetí místo FORTUNA:LIGY. Domácí stoper Lukáš Štetina zašel ve 33. minutě s agresivní hrou na úplnou hranu, když na polovině hřiště ostře zajel do Milana Baroše. Hosté volali po červené kartě, ale sudí vytáhl pouze žlutou. „Byla to surová hra. Štetina měl dostat určitě červenou,“ zlobil se po utkání Laštůvka.

Jak jste utkání viděl?

„Měli jsme to dobře rozehrané, ale po našich chybách jsme posadili Spartu na koně. Bohužel jsme utkání nezvládli. Myslím si, že všechny góly padly po našich chybách. První jsme ale dostali po rohu, který nebyl. A i další góly jsme si de facto dali sami.“

První gól vám vstřelil Lukáš Štetina, který předtím fauloval Milana Baroše a viděl žlutou kartu. Byl to podle vás adekvátní trest?

„Nad tím faulem bych se zastavil. Kdyby takový faul udělal Baroš, tak by dostal určitě červenou. Myslím si, že to byl dost surový zákrok, za který měla být udělena červená karta. Štetina tam zajel úplně nesmyslně. To nemění ale nic na tom, že jsme si zápas prohráli sami.“

Jste tedy naštvaný na rozhodčí?

„To určitě ne. Nemůžeme se na to vymlouvat. Jak jsem řekl, tak jsme góly Spartě darovali sami. Nemá cenu být naštvaný na rozhodčí.“

Byla vyrovnávací Štetinova trefa na 1:1 klíčová?

„Asi ano. Kdybychom udrželi do poločasu vedení, tak by to Sparta po přestávce musela více otevřít. To by nám vyhovovalo více. To je ale jen kdyby.“

Měli jste v hlavách, že vyrovnání přišlo po rohu, který neměl být?

„Ze začátku možná trochu ano, ale myslím si, že máme dost zkušené mužstvo na to, abychom se s tím smířili.“

Sparta šla ve druhém poločase do deseti. Nedalo se z početní výhody vytěžit více?

„Určitě dalo, ale bohužel jsme udělali chybu, dostali třetí gól a bylo zle. Sparta pak vedla o dva góly a místo toho, abychom drželi míč, tak jsme jí dali hodně prostoru. Sami jsme zbytečně míč ztráceli a Sparta to hned potrestala. Byl to pro nás smolný zápas.“

Byl znát na herním projevu Sparty návrat Bořka Dočkala?

„Myslím si, že se projeví více postupem času. Odpovědnost je teď hodně na něm, ale jeden hráč mužstvo nedělá.“

