Vypustí Vrba v Opavě Brabce? Nebyl by to risk, je připravený, míní agent | iSport.cz

Přesně 912 dnů uplynulo od chvíle, kdy Jakub Brabec naposledy nastoupil v nejvyšší české soutěži. Na sklonku srpna 2016 byl tehdy u vítězství pražské Sparty 2:0 na hřišti Dukly. Vše nasvědčuje tomu, že dnes na horké půdě v Opavě dojde k jeho obnovené premiéře. Plzeň totiž při dlouhodobém zranění Lukáše Hejdy a distanci Romana Hubníka příliš na výběr při skládání středu obrany nemá.

Kapitán Hubník nebyl kvůli žlutým kartám k dispozici ani ve čtvrtek v Záhřebu, kde místo něj zaskočil David Limberský – a skončilo to hotovou katastrofou. Původní profesí levý bek byl u všech tří gólů Dinama a svůj nepovedený výkon korunoval vyloučením, takže v Opavě se určitě vrátí na svou původní pozici.

A na stoperu by měl v tom případě vedle Luďka Pernici nastoupit 26letý Brabec, kterého Viktoria získala minulou středu na půlroční hostování s opcí z tureckého Rizesporu.

„Vzniklo to na základě nějakých problémů, které momentálně máme, proto se to hostování udělalo hodně rychle,“ přiznal pro klubový web trenér Pavel Vrba. „Na druhou stranu přichází zkušený hráč, který má pro nás zajímavý věk, má reprezentační starty, odehrál ve Spartě i v Belgii a Turecku spoustu zápasů. Pokud bude všechno v pořádku, budeme ho chtít využít co nejdřív,“ naznačil, že s Brabcovým nasazením nemá důvod příliš otálet.

„Pro Plzeň nebude žádný risk, kdyby ho tam dala,“ dává za svého klienta ruku do ohně agent On Ondrej Chovanec. „V Rizesporu absolvoval Kuba celou přípravu, nebrali ho jen na soutěžní utkání. V tréninkovém zápřahu však byl a ve velkém klubu už hrál, takže pokud nastoupí, nebude žádný problém. Ale záleží samozřejmě na trenérovi,“ dodává Chovanec.

O Brabcově návratu uvažovala loni v létě i teď v zimě Sparta, jenže v prvním případě odmítla hráčovy finanční požadavky a nyní vsadila na odchovance Dominika Plechatého a Filipa Panáka z Karviné, jehož příchod uzavřela v pátek.